Titularizare 2026. Înscrieri, probe, calendar

Titularizare 2026. Cele mai importante repere din calendarul probelor

Perioada de depunere a cererilor/înscrierilor

Depunerea și validarea cererilor de înscriere la concurs proba scrisă și la probele practice/inspecții speciale la clasă: până la 29 mai 2026, inclusiv afișarea listei candidaților înscriși și a graficului probelor practice/inspecțiilor;

Perioada: 12-15 mai 2026 în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online;

În perioada 25 mai-30 iunie 2026, candidaţii pot solicita, dacă este cazul, inspectoratelor şcolare/centrelor de înscriere la concurs corectarea datelor.

Probele practice, orale și inspecțiile speciale la clasă

8 – 30 iunie 2026 – Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă (incluzând și cadrele didactice titulare cu reducere de activitate sau alte situații specifice).

Titularizare 2026. Afișarea rezultatelor probelor practice/inspecțiilor

3 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor la probele practice/orale și la inspecțiile speciale la clasă.

16 iulie 2026 – Afișarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaților.

Proba scrisă (Concursul național)

21 iulie 2026 – Desfășurarea probei scrise a concursului de Titularizare, în centre de examen la nivel național.

Afișarea rezultatelor inițiale și contestații

28 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă.

28-29 iulie 2026 – Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

29 iulie-3 august 2026 – soluţionarea contestațiilor;

4 august 2026 – comunicarea rezultatelor finale;

5-6 august 2026 – Repartizarea candidaţilor

Absolvenții din 2026 au posibilitatea, în mod excepțional, să își finalizeze dosarul chiar în ziua probei scrise, până la ora 08:00, cu condiția prezentării adeverinței de absolvire.

Aceștia pot participa la examen doar după validarea documentelor care atestă finalizarea studiilor și a pregătirii psihopedagogice.

Pentru obținerea unui post pe perioadă nedeterminată candidații trebuie să obțină note peste 7.

Ce este Titularizarea

Titularizarea este examenul care permite angajarea profesorilor pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Un profesor titular obține un contract de muncă permanent și beneficiază de stabilitate în sistem. Profesorul suplinitor, pe de altă parte, are contrat pe perioadă determinată. Concursul reprezintă principalul mecanism de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar și este esențial pentru asigurarea personalului calificat în școli.

Cum se desfășoară examenul de Titularizare 2026

Titularizarea include mai multe tipuri de evaluări, în funcție de disciplina și postul vizat:

probe practice sau orale

inspecții speciale la clasă

probă scrisă

Candidații trebuie să parcurgă toate aceste etape pentru a putea fi repartizați pe posturi vacante sau rezervate.

Condiții pentru angajarea profesorilor în școli

Pentru obținerea unui post pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

minimum nota 7 la proba scrisă

la proba scrisă minimum nota 7 la inspecția la clasă sau proba practică

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), criteriile sunt mai flexibile:

minimum nota 5 la proba scrisă

la proba scrisă minimum nota 5 la inspecție

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE