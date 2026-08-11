Însărcinată cu al treilea copil, actrița a fost criticată pentru ținuta purtată la premiera filmului „The End of Oak Street”, când și-a lăsat sarcina la vedere, iar unele reacții au mers până la teorii bizare despre burtica ei. Vedeta a avut o reacție ironică pe Instagram.

La premiera din Los Angeles a filmului „The End of Oak Street”, Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a atras toate privirile. Actrița, care este însărcinată cu al treilea copil, a ales o ținută formată din jeanși și un top albastru deschis, cu un design extravagant.

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Actrița a publicat pe Instagram un videoclip filmat în timpul pregătirilor pentru petrecerea organizată cu ocazia premierei, potrivit PRO TV. În imagini, aceasta apare în timp ce este coafată și machiată, iar la un moment dat poate fi auzită spunând: „Nu este părul meu”.



„Păr fals, burtică adevărată”, a scris ironic Anne Hathaway. „Veniți cu mine în haosul petrecerii organizate de @endofoakstreet, în timp ce ținuta mea se topește literalmente de la căldură!”, a mai adăugat ea.

Actrița americană este deja mama a doi băieți. Anne Hathaway este căsătorită cu actorul și omul de afaceri Adam Shulman din anul 2012, iar împreună au doi fii: Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, în vârstă de 6 ani. Primul lor copil s-a născut în 2016, iar cel de-al doilea în 2019.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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