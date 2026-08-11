Documentele se aplică contractelor de livrare de energie electrică, afectate de seceta extremă ce a redus debitul Dunării sub limitele necesare funcționării centralei în condiții de siguranță.

Nuclearelectrica, caz de forță majoră, nu va putea livra energie clienților. Electrica Furnizare, PPC și Engie, afectate

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

„Eliberarea avizelor de existență a cazului de forță majoră pentru Nuclearelectrica a avut la bază seceta hidrologică severă manifestată în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, care a determinat scăderea excepțională a debitului și a nivelului fluviului sub valorile necesare asigurării, în condiții de securitate nucleară, a sursei de apă tehnologică și de răcire a CNE Cernavodă, conducând la oprirea controlată a Unității 1 CNE Cernavodă și implicit a imposibilității de executare integrală, din propria producție, a obligațiilor contractuale asumate față de partenerii contractuali”, a transmis compania de stat.

Reactorul 1 și 2 de la Cernavodă asigură 20% din energia electrică a României

Pe data de 28 iulie 2026, Unitatea 1 a centralei a fost oprită, iar prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) indică o posibilă oprire și a Unității 2 pe 13 august, în cazul continuării scăderii nivelului Dunării.

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă se va închide și el în 2-3 zile, din cauza nivelului tot mai scăzut al Dunării, au declarat reprezentanții de la Apele Române, marți, pentru Libertatea.

Nuclearelectrica, caz de forță majoră, nu va putea livra energie clienților. Electrica Furnizare, PPC și Engie, afectate

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Împreună, cele două reactoare, cu o capacitate totală instalată de 1.400 MW, generează aproximativ 20% din energia electrică a României.

„Nuclearelectrica va depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial în vederea minimizării efectelor cazului de forță majoră și, pe perioada în care acest caz continuă, va oferi partenerilor contractuali informații actualizate în mod rezonabil, atunci când și dacă sunt disponibile, despre durata perioadei în care nu va putea să își îndeplinească obligațiile”, a precizat compania.

Avizele de existență a cazului de forță majoră au fost eliberate la solicitarea Nuclearelectrica și acestea reprezintă acte constatatoare, emise în baza legii și în conformitate cu condițiile contractuale, mai arată compania de stat.

Electrica Furnizare, PPC și Engie, cei mai mari clienți Nuclearelectrica

Conform raportului trimestrial al Nuclearelectrica, cei mai mari clienți ai săi includ Electrica Furnizare, PPC Energie și Engie România.

În primul trimestru din 2026, vânzările către Electrica Furnizare au reprezentat 9,14% din total (comparativ cu 17,80% în T1 2025), către PPC Energie 9,07% (față de 15,44% în T1 2025), iar către Engie România 9,03% (în creștere de la 1,95% în T1 2025).

Nuclearelectrica, caz de forță majoră, nu va putea livra energie clienților. Electrica Furnizare, PPC și Engie, afectate

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În anul 2025, vânzările către Electrica Furnizare au constituit 15,15% din total (2024: 4,42%), către PPC Energie 12,56% (2024: 3,75%), iar către OPCOM 12,70% (2024: 71,58%).

În prezent, Dunărea continuă să scadă, cu nivelurile din zona Cernavodă coborând recent cu încă trei centimetri, sub limita minimă de funcționare a centralei.

La Cernavodă a fost atins pragul de -230 cm, ceea ce înseamnă că pompele de răcire nu mai pot funcționa în siguranță și, conform procedurilor, reactorul trebuie oprit. 

Situația rămâne însă critică, deoarece nivelul Dunării scade mai repede decât indicau prognozele anterioare.

Marți, Dunărea a atins un minim istoric al debitului, de 1.370 mc/s, iar în următoarele cinci zile nu sunt așteptate precipitații.

Ce se întâmplă, de fapt, după ce Nuclearelectrica a invocat forța majoră din cauza secetei de pe Dunăre

Scăderea dramatică a debitului Dunării a adus sistemul energetic național într-un punct extrem de sensibil și a generat temeri juste în rândul populației.

Anunțul privind obținerea avizelor de forță majoră de către Nuclearelectrica și viitoarea oprire a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a ridicat imediat întrebarea dacă gospodăriile din România riscă să fie deconectate de la rețea.

Răspunsul scurt și ferm este că populația nu va rămâne fără curent electric la priză, cetățenii fiind protejați prin lege în calitate de consumatori prioritari.

Ce înseamnă totuși forța majoră invocată de producătorul de energie nucleară

Acesta este un mecanism pur comercial. Din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, centrala nu mai poate asigura în condiții de siguranță apa necesară răcirii reactoarelor, Unitatea 1 fiind deja oprită, iar Unitatea 2 aflându-se foarte aproape de o oprire temporară.

Prin obținerea avizelor de la Camera de Comerț, Nuclearelectrica este scutită de penalități fiscale, pentru că nu mai poate livra cantitățile de energie ieftină stabilite prin contractele anterioare către marii furnizori ai populației, cum sunt Electrica Furnizare sau PPC Energie.

Acești furnizori sunt însă obligați prin lege să mențină alimentarea caselor, cumpărând energia necesară din alte surse disponibile, cum ar fi termocentralele, hidrocentralele sau importurile din țările vecine.

Chiar dacă producția națională scade temporar cu cei 1.400 MW generați de obicei de Cernavodă, rețeaua națională dispune de protocoale stricte de urgență

Guvernul a autorizat compania de transport Transelectrica să sisteze exporturile și să reducă, dacă este absolut necesar, consumul marilor platforme industriale pentru a menține echilibrul sistemului.

Singura presiune reală pe care această criză o exercită este una de natură economică la nivel de piață, deoarece energia cumpărată în regim de urgență este mai scumpă. Cu toate acestea, pe termen scurt, populația nu va resimți nicio întrerupere la priză și nici modificări directe pe facturi, fiind protejată de cadrul legislativ în vigoare.

Ministerul Energiei: Au început procedurile premergătoare opririi controlate a reactorului 2

Ulterior, Ministerul Energiei a anunțat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.

„Este vorba despre proceduri uzuale și preventive, specifice pregătirii în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Acestea nu indică existența unui incident la nivelul centralei, ci fac parte din măsurile tehnice aplicate atunci când parametrii de funcționare impun pregătirea pentru o oprire controlată”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Energiei.

În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni.

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