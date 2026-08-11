Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au avut un mariaj de 12 ani, sunt părinții a două fete – Carolina și Raisa, însă nu au reușit, după anii de procese, să păstreze o relație de prietenie.

Alexandru Ciucu: „ Asta o să-mi reproșez întotdeauna”

Întrebat ce sentimente îl încearcă atunci când privește în urmă la mariajul său, designerul nu a ezitat să recunoască faptul că întreaga experiență i-a lăsat o rană sufletească greu de vindecat. În plus, el a punctat și principalul lucru pe care și-l reproșează în legătură cu fosta căsnicie.

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„O traumă, asta mi-a rămas în suflet. Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a declarat Alexandru Ciucu pentru okmagazine.ro.

Ce spune Alexandru Ciucu despre un nou mariaj

După căsnicia cu Alina Sorescu, creatorul de modă preferă să păstreze în memorie lucrurile bune care au rezultat din anii petrecuți împreună.

În ceea ce privește posibilitatea de a-și reface viața și de a ajunge din nou în fața altarului, Alexandru Ciucu este destul de rezervat. După două căsnicii încheiate, ideea unei noi nunți nu mai reprezintă o prioritate pentru el.

„Însurătoarea, în sine, nu mi se pare ceva extraordinar acum. Am făcut-o deja de două ori și, dintre toate relațiile pe care le-am avut, aceasta a fost cea mai importantă și cea mai frumoasă, pentru că, trăgând linie, avem doi copii frumoși, deștepți, sănătoși, inteligenți”, a concluzionat designerul pentru sursa menționată anterior.

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