Antena 1 a scos din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu

„Survivor: Povești din junglă”, emisiunea prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, părăsește grila Antenei 1 după mai puțin de o lună de la debut. Difuzată zilnic de la ora 18.00, emisiunea nu a reușit să atragă audiențe semnificative, afectând chiar și programul care îi urma, Observator.

Ultima ediție a show-ului a fost difuzată vineri, 23 ianuarie, iar Antena 1 a anunțat deja modificările de program pentru săptămâna viitoare. Începând de luni, 26 ianuarie, în intervalul de la ora 17.00, postul va difuza reluări ale emisiunii „Poftiți pe la noi”, prezentată de nea Marin.

„Survivor: Povești din junglă” a debutat pe 8 ianuarie, imediat după show-ul Survivor, difuzat în serile de vineri, sâmbătă și duminică. Emisiunea a fost realizată din Republica Dominicană, iar Antena 1 a publicat pe YouTube un clip cu casa în care cele două prezentatoare urmau să locuiască timp de „șase luni”, după cum era menționat în descrierea clipului.

Bursucu, înlocuit în mare secret cu Alex Delea în „Povești din junglă”

Răsturnare de situație în culisele emisiunii „Survivor – Povești din junglă”! Deși inițial fusese anunțat oficial drept coprezentator și participase la filmări, Bursucu a fost înlocuit pe ultima sută de metri cu Alex Delea. Decizia a fost luată discret, chiar înainte de debutul show-ului, și a surprins atât fanii, cât și echipa de producție. Astfel, formatul lansat pe 8 ianuarie 2026 la Antena 1 a suferit o schimbare majoră în componența prezentatorilor, rămânând alături de Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan doar Alex Delea.

Deși Bursucu apărea în materialele promoționale și era promovat drept unul dintre liderii emisiunii, Antena 1 a decis să facă această modificare chiar înainte de startul show-ului. Motivul oficial al înlocuirii nu a fost comunicat public, însă schimbarea a generat numeroase speculații în mediul online, fanii fiind curioși să afle cum va influența dinamica dintre prezentatori evoluția producției.

