Estonia, Țările de Jos (Olanda), Norvegia și Spania au făcut deja acest pas, în timp ce numeroase țări din întreaga lume instalează cabluri de fibră optică ce pot deservi deopotrivă serviciile de internet și apelurile vocale.

Rețeaua finlandeză de telefonie fixă data din anii 1880. Dar, în ultimii ani, revoluția digitală a măturat vechea tehnologie bazată pe fire de cupru. În aceste condiții, țara nordică, de unde provine compania Nokia, una dintre promotoarele telefoniei mobile, a văzut utilizarea telefoniei fixe înlocuită complet de tehnologia mobilă.

Elisa, ultimul mare operator de telecomunicații din Finlanda care încă mai dispunea de o rețea de telefonie fixă, a marcat sfârșitul acestui serviciu cu un apel între directorul general al companiei, Topi Manner, și directorul Agenției Naționale pentru Comunicații și Transporturi, Jarkko Saarimaki.

Cei doi, care au discutat despre viitorul tehnologiei mobile, au depănat mai întâi amintiri legate de telefoanele fixe, primul amintind de adolescența sa petrecută la Londra, în anii ’80, când suna acasă o dată pe săptămână, la o oră prestabilită, pentru a se asigura că întreaga familie era prezentă la discuție.

Elisa anunțase din luna ianuarie că își va desființa serviciul de telefonie fixă, deoarece mai avea doar câteva mii de abonați pentru acest serviciu și nu a mai vândut abonamente noi în ultimii ani.

Singurii furnizori de telefonie fixă în Finlanda au rămas în prezent câțiva operatori locali, care gestionează câteva mii de abonamente pentru apeluri locale.

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