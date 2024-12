Potrivit unui comunicat al celor de la TVR, filmul „Anul Nou care n-a fost”, regizat, scris și produs de Bogdan Mureșanu, se vede pe TVR 1 în data de 21 decembrie 2024, de la ora 21.00. Simultan, producția se va vedea și pe pe TVR Internațional și TVR Moldova.

Printre actorii care joacă în film se regăsesc Iulian Postelnicu, Adrian Văncică, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure și Emilia Dobrin.

La doar câteva ore după ce va fi difuzat de Televiziunea Română, „Anul Nou care n-a fost” intră pe Netflix. Mai exact, pe 22 decembrie 2024, pentru abonații din România și din Republica Moldova!

A câștigat 14 premii

Filmul lui Bogdan Mureșanu are la activ peste 20 de selecții în festivaluri internaționale și 14 premii: Cel mai bun film al secțiunii Orizzonti, Premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film, Premiul Bisato d’Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu și mențiunea specială pentru imagine Authors under 40 „Valentina Pedicini” acordată directoarei de imagine Boróka Biró – la Festivalul Internațional de Film de la Veneția -, Premiul Special al Juriului în cadrul Bucharest International Film Festival, Trofeul pentru Cel mai bun film la B3 Festival of the Moving Image din Frankfurt, Mențiunea specială a juriului „Molodist” International Film Festival, Kiev, Silver Atlas, premiul pentru regie și Youth Jury Prize (Premiul Juriului Tânăr) la Festivalul Internațional de Film Arras, Franța, Premiul pentru cel mai bun film (Golden Pyramid) din competiția Festivalului Internațional de Film de la Cairo, Egipt, Premiul Păunul de argint/ Silver Peacock pentru Cel mai bun regizor la Goa International Film Festival, India, precum și Marele Premiu „Aleksandar Saša Petrović” pentru cel mai bun film, Premiul „Gordan Mihić” pentru scenariu (acordat lui Bogdan Mureșanu) și mențiunea specială a juriului pentru montaj (Vanja Kovacevic, Mircea Lăcătuș) în cadrul Original Film Festival/ Festival Autorskog Filma, Serbia.

Acțiunea filmului „Anul Nou care n-a fost” are loc în urmă cu 35 de ani, într-un moment când România fierbe, dar nimeni nu vorbește despre asta. Povești interconectate se desfășoară într-o singură zi în care personajele caută normalitate, siguranță, iubire, libertate și sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică.

„Ne aflăm pe 21 decembrie 1989. Viața pare să continue ca de obicei, cu piese de teatru cenzurate, case demolate, proletari adunați pentru o mare demonstrație, momente artistice ale studenților care ironizează comunismul, în același timp cu spectacolele TV care se pregătesc de Anul Nou pentru glorificarea lui Ceaușescu. În disconfortul caselor neîncălzite, oamenii încă se luptă cu problemele vechi de când lumea: diferențele de opinie dintre tată și fiu, nostalgia după un fost iubit sau ura față de mama soacră. Dar, mai presus de toate, Securitatea veghează vigilent.

Șase personaje și poveștile lor de viață aparent paralele se întâlnesc în anumite puncte invizibile ale acestei tragicomedii, iar la explozia unei petarde toate duc la o rezoluție comună: sfârșitul unei lumi, căderea regimului comunist în România”, se arată în descrierea filmului.

După fuga unei actrițe care avea un rol important în programul patriotic de Anul Nou (Victoria Raileanu), o echipă TV (Mihai Călin, Gabriel Radu, Marian Râlea, Mircea Lăcătuș), caută soluții rapide pentru a o înlocui, la comanda reprezentantului Securității (Ion Sapdaru) și a duce la bun sfârșit sarcina filmării momentului denumit Plugușorul Patriotic. O tânără actriță de la un teatru de stat (Nicoleta Hâncu) vrea să scape de rolul patriotic pentru care este chemată la televiziunea publică. Fiul unui regizor TV (Andrei Miercure) și prietenul său cel mai bun (Vlad Ionuț Popescu), studenți, urmăriți de Securitate pentru activitatea lor artistică subversivă, plănuiesc să fugă din țară cu ajutorul unei rude (Vasile Muraru).

Regizorul (Mihai Călin) trebuie să aleagă între a-și salva fiul de la exmatriculare și a-și proteja colegii, așa cum îi sugerează soția (Manuela Hărăbor). O pensionară elegantă (Emilia Dobrin) se luptă să-și păstreze amintirile înainte de demolarea casei – moment pe care nu-l poate împiedica, în tip ce fiul securist (Iulian Postelnicu) și nora ei (Ada Galeș) încearcă să o convingă de avantajele traiului la bloc. Un muncitor care-i ajută are, însă, o problemă mult mai gravă: împreună cu soția sa (Ioana Flora) încearcă să găsească soluții pentru a se proteja după ce află că fiul lor (Luca Toma) a scris o scrisoare periculoasă către „Moș Gerilă”.

