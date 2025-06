„Astăzi sărbătorim 13 ani de căsătorie . Ani în care am mers alături, am crescut, am râs, am învățat și ne-am fost sprijin unul altuia.

Au fost momente ușoare și momente grele, dar mereu am găsit drumul bun înapoi spre respect reciproc și susținere necondiționată.

Nu e o poveste perfectă – e povestea noastră, cu tot ce are ea mai real, mai frumos și mai adevărat. La mulți ani nouă!”, a scris Adina Alberts pe contul desocializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În vârstă de 69 de ani, Viorel Cataramă, politician și om de afaceri, este căsătorit de 13 ani cu Adina Alberts, cunoscutul medic estetician. Cei doi au împreună o fetiță, în vârstă de 9 ani. Afaceristul a format un cuplu cu fotomodelul Adela Surugiu, iar împreună au un băiat, în vârstă de 24 de ani. De asemenea, Viorel Cataramă mai are două fete din prima căsătorie.

În 2023, medicul estetician a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu Covid-19, voia să să dovedească că organismul face față bolii.

Recomandări Prima reacție a Iranului, după ce a fost atacat de Statele Unite

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc.

Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică.

Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.