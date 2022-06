Mariajul dintre Analia Selis și Răzvan Suma nu s-a terminat deloc în condiții bune. Artista declara imediat ce s-a aflat despre divorț că „nu mai sunt capabilă să simt nimic pentru Răzvan”. În ultimii doi ani, Analia a luat mai multe decizii neașteptare cu care și-a surprins fanii.

După divorț, cântăreața s-a reinventat și s-a reprofilat pe tango simfonic, renunțând momentan la clasicile melodii latino care au consacrat-o, scrie Ciao. Analia Selis a evitat să mai apară la evenimente mondene în ultima perioadă și să ofere interviuri. Ea s-a concentrat asupra carierei sale, acolo unde a simțit nevoia să vină cu o schimbare. Cu decizia pe care a luat-o, Analia Selis a reușit să aibă audiență și pe plan internațional.

„Au fost două săptămâni frumoase. Repetiții și concerte in Elveția, Germania, Cehia și România. Tango și iubire pentru meseria, publicul, muzicieni, scena. Mă simt binecuvântată, fericită, împlinită”, a scris interpreta pe pagina ei.

Mulți au crezut că Analia Selis se va întoarce în țara natală după divorțul de Răzvan Suma. Cântăreața a anunțat fanii au convins-o să nu părăsească România.

„De la muzica țării mele natale, Argentina, către cea a țării mele de adopție, România, drumul meu continuă în pași de tango. În proiectele mele recente, dedicate tango-ului argentinian, am început să includ și piese românești de tango. Și, astfel, am avut bucuria imensă a descoperirii tango-ului interbelic românesc. Muzică, texte și povești ale unei epoci elegante și pasionale. Am simțit ferm că această muzică are o putere mare și că trebuie pusă în valoare în toată splendoarea sa”, a mărturisit Analia Selis în cadrul unui eveniment cultural organizat recent la Sighișoara.

Motivul pentru care Analia Selis a divorțat de Răzvan Suma

„Mă consider un om bun, cu principii, coloană vertebrală, respectuos. Așa cum am abordat căsnicia mea tot timpul. Cred că am procedat cu fostul meu soț într-un mod cât se poate de corect, de la cap până la coadă. Oamenii au nevoie să caute tot timpul un vinovat, eu nu cred în acest aspect. Trăim într-o viață în care oamenii procedează bine sau rău cu noi. Și noi avem tot timpul puterea să permitem sau nu acest lucru. Nu știu de ce se despart cuplurile. Eu m-am despărțit de Răzvan pentru că el a ajuns să fie într-un fel care, după principiile mele, nu era de acceptat în viață. Iubirea durează o veșnicie când o ai înăuntru și o hrănești cu un tratament bazat pe respect, principii, bun-simț. Atunci ea, eventual, se schimbă, dar nu se termină niciodată”, a mai explicat artista după ce a divorțat.

