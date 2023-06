Cabral și Andreea Ibacka trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 12 ani. Cei doi prezentatori TV s-au căsătorit în 2011, iar 7 ani mai târziu au devenit pentru prima oară părinți, atunci când Andreea a adus-o pe lume pe fiica lor, Namiko. La trei ani distanță, actrița l-a născut pe Tiago.

„Am încercat să ne vedem și de noi, ca indivizi. Eu, de exemplu, nu am renunțat niciodată să mă îngrijesc. Primele săptămâni era o provocare să mă spăl pe cap, după care am ajuns tot timpul la manichiură, la pedichiură, la epilat. Poate și prin prisma meseriei. Nu am fost o mamă care s-a delăsat în aspectele astea.”, a spus Andreea Ibacka în cadrul ediției emisiunii Ego Life, moderată de Dana Săvuică.

„Sigur că s-au schimbat foarte multe din activitățile noastre împreună. Cred că am bifat până acum o singură vacanță singuri și atunci eram gravidă, de fapt. La cinema numeri pe degete de câte ori am fost. Dar încercăm, și mă gândesc că din toamnă începem colectivitatea și cu Tiago și poate că viața noastră chiar se va schimba.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Andreea spune că după nașterea lui Tiago, lucrurile s-au mai relaxat în familia lor. „Am avut răbdare până acum și nu ne-am scos ochii. Mai mult, acum, la al doilea copil, am fost mai înțelepți. Poate că la primul ne-a mai scos ochii. Sau eu lui, să zicem… Pentru că ai senzația că bărbatul își ia niște libertăți atunci când merge la muncă. El se duce la muncă pentru că este responsabilitatea și datoria lui față de familie, nu neapărat că îi face o plăcere sublimă.”, a precizat Andreea Ibacka.

