Anunțul făcut de Claudia Pătrășcanu, în plin divorț de tatăl copiilor ei. „Cred că mă mărit eu până se însoară Bădălău”

„Nu vreau să spun, dar copiii noștri știu cel mai bine (n.r. dacă mai are Gabi Bădălău sentimente pentru ea, dat fiind faptul că nu vrea să-i dea divorțul).

Cred că mă mărit eu până se însoară Bădălău, că tot zice că se însoară, se însoară. Bine, nu zice el, zice altcineva. Dar până te însori tu, măi Bădălău, cred că mă mărit eu!”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars, citat de Spynews.

„Gabi dacă își dorea ceva, se întâmpla de atâtea ori și nu mai mergeam de atâtea ori în instanța, nu e logic? El nu și-a dorit niciodată! Totul a fost de ochii publicului!

Copilul va merge la școală aici, l-am înscris la noi în Agigea, nu am vorbit cu Gabi despre asta. Nu am fost în stare noi să facem ceva, am ajuns să ne împărțim copiii prin instanță. S-au încercat totul felul de strategii din primul moment.”, a mai spus artista.

