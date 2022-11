Deja se apropie Revelionul, iar telespectatorii au fost curioși să afle ce surprize le va pregăti prezentatorul în acest an. Dan Negru a fost întrebat dacă va fi din nou „Regele Audiențelor” peste Revelioane, iar răspunsul său nu a întârziat să apară.

„E încă soare afară, e încă departe Revelionul dar în ultimii 10 ani de fiecare Revelion îi sfătuiam pe toți să-și petreacă Revelionul departe de ecrane, cu familia, prietenii. Sunt prea puține Revelioanele din viața unui om încât să le pierzi în fața unor ecrane, de TV, de laptop, de telefon. Bucurați-vă de viață și nu de ecrane o spun mereu de mulți ani de zile”, a declarat Dan Negru pentru ciao.ro.

Cu o carieră de peste 20 de ani în televiziune, prezentatorul crede că va mai rezista mult pe micul ecran de acum înainte. „Am o gură mare, sunt încăpățânat, nu fac cum vor directorii și producători dacă simt că ei greșesc dar de fiecare dată mi-a ieșit. Așa că, depinde când mai reușesc să supraviețuiesc cu felul ăsta al meu de a fi. Piața TV vrea tot mai mult yesmeni și eu nu sunt. 25 de ani de hituri în TV e totuși de ajuns într-o țară care are de totul 100 de ani… Dumnezeu a fost bun cu mine…”, a spus vedeta de la Kanal D.

Dan Negru este considerat unul dintre cei mai buni prezentatori TV din România și a învățat meserie de la cei mai buni. Cu toate acestea, vedeta nu vrea să își deschidă propria școală de televiziune.

„Sunt profesor asociat la Universitatea din Timișoara la facultatea de jurnalism și cred că adevărată școala acolo se face. Am predat și la școli private intensive de televiziune, cele care în 3-4 luni scot un jurnalist de-a gata dar e greu ca în alea 3 luni de cursuri să poți să te alegi cu ceva. Am avut oferte de la diferite companii să-mi deschidă ele școli de televiziune care să poarte numele meu dar am refuzat astfel de afaceri. Nu sunt un bun afacerist și nu aș face niciodată afaceri cu oameni pe care nu-i cunosc. Cele mai bune afaceri se fac în număr impar și 3 deja sunt prea mulți”, a declarat Dan Negru pentru sursa mai sus menționată.

