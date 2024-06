Dinu Maxer spune că numele actriței este de notorietate și reprezintă deja un brand, de aceea, spune el, ar fi o „greșeală” să-l schimbe. Artistul a mai adăugat că opinia lui nu este bazată pe sentimente, ci pe rațiune.

„Magda nu are de ce să preia niciun nume de familie, pentru că ea are deja un nume celebru. Ca și actriță, în zona comercială, este un nume, eu o văzusem înainte să o cunosc fizic. Faptul că noi ne-am cunoscut la o petrecere a fost o întâmplare, a fost mâna destinului. Părerea mea e că ar fi o greșeală să-și schimbe numele. Depinde de foarte mulți factori (n.r. – dacă mai face nuntă), eu cântăresc foarte mult, nu e vorba de sentimente, ci de celelalte rațiuni care decid. O calculez foarte bine și e vorba și de plăcerea momentului, nu vreau să-l proiectez”, a spus artistul în cadrul unei emisiuni pentru WOWnews.

Și Magdalena Chihaia a declarat că n-ar vrea să-i preia numele lui Dinu Maxer, fiindcă n-ar vrea să fie confundată cu fosta lui soție, Deea Maxer.

„Nu aș vrea să mă cheme Maxer, pentru că aș fi confundată cu Deea. I-am zis și lui Dinu, prefer să rămân Chihaia. Fiecare e pe treaba ei. Plus că sunt actriță, Magdalena Chihaia deja e un nume. Pe Deea am cunoscut-o anul trecut, ne-am întâlnit de două ori, e OK.

Nu suntem nici prietene, doar bună, ce faci, atât. Vorbim cuviincios, politicos și cam atât, e limita aia de respect. Eu o respect că e mama copiilor lui Dinu și probabil și ea pe mine că sunt iubita lui Dinu. Eu țin foarte tare la copii, iar Andreas este pentru mine mai mult decât cel mai bun prieten”, a spus Magdalena Chihaia pentru wowbiz.ro.

