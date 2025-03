Doinița Oancea, concurenta „Te cunosc de undeva”, are o perioadă extrem de încărcată din punct de vedere profesional, după cum o spune chiar ea.

„Am «Te cunosc de undeva!», fac serialul «Iubire cu parfum de lavandă», mai fac școala cu copiii – școala de actorie. Mai am salonul de tatuaje, dar aici nu prea mai ajuns. Și mai am în plan să fac ceva, dar nu mai pot acum.

În timpul care-mi rămâne, destul de puțin, încerc să mă odihnesc. La o cafea cu o prietenă am ieșit acum vreo câteva săptămâni. Am prietenii mei foarte apropiați, pe care îi văd o dată la câteva luni, nu mai des, că nu ne iese efectiv. Și ei au programele lor. Nici la mall nu am mai fost.

Am câteva ore libere și mă gândesc «mamă, o să vezi câte fac, mă duc acolo, fac aia». Nu se poate nici măcar asta.

Adică atunci când sunt foarte obosită, că sunt zile când sunt mai vie și pot mai mult și zile când sunt fără energie, rămân pe fotoliu și dau scroll pe telefon. Atât pot să mai fac, după care mă culc”, a declarat Doinița Oancea, pentru Fanatik.

Ce spune despre relația cu iubitul ei

De aproape doi ani, Doinița Oancea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat care a cucerit-o definitiv. Vedeta spune că relația ei merge bine, însă în această perioadă ea și partenerul său nu petrec atât de mult timp împreună precum și-ar dori.

„Iubitul face bine. Muncește și el. Nu prea avem timp pentru noi, în perioada asta. Nici să gătesc nu mai am timp.

În ultimul timp mănânc toate tâmpeniile, sunt atât de prinsă că nu am efectiv timp să gătesc. Am mâncat numai fast food, pâine, paste, burgeri, pizza, tot. Mănânc tot. Uneori mai sunt atentă, dar reușesc doar jumătate de zi, să fiu atentă la alimentație. M-am îngrășat, dar nu e foarte vizibil. Oamenii spun că nu m-am îngrășat. Dar eu am luat vreo 4‑5 kilograme.

Cred că s-au pus diferit de data asta. Dar o să le dau și jos, dar nu știu când o să pot să fac și asta. Nu am timp. Mă crezi că nu am timp să fac o cafea dimineața, uneori? Eu, într-adevăr, sunt omul extremelor din punct de vedere profesional, să zicem. Ori mă încarc ca nebuna, ori simt nevoia de o perioadă în care să stau. Dar dacă stau prea mult, mă plictisesc și începe mintea să-mi coacă alte proiecte”, a mai spus concurenta de la „Te cunosc de undeva” pentru sursa citată.

