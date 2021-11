Sunt împreună de peste 16 ani, iar povestea lor de dragoste continuă și acum. Elena Gheorghe și Cornel Ene formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. S-au îndrăgostit când artista avea doar 15 ani, iar soțul ei, 18 ani.

Cu ocazia împlinirii a 11 ani de la logodnă, Elena Gheorghe și Cornel Ene au plecat într-o scurtă vacanță, în Londra, și au mers exact la aceeași cafenea la care a avut loc cererea în căsătorie. De asemenea, cei doi au ales să stea și la același hotel la care s-au cazat în urmă cu 11 ani.

„Acum 11 ani, m-a cerut în căsătorie, la Londra, pe Oxford Street. Acum ne-am cazat la același hotel și am fost la aceeași cafenea. Ne-am amintit fiecare detaliu, fiecare amănunt și am retrăit acele momente. Desigur, lucrurile s-au mai schimbat între timp, de exemplu clătita asta nu era atunci în meniu :). La mine nicio schimbare, am plâns și atunci, și acum? Vorba cântecului: «Ce m-aș face fără tine? Pe cine aș mai iubi?»”, a scris Elena Gheorghe pe una dintre rețelele de socializare.

Elena Gheorghe nu a luat numele soțului

Când s-a căsătorit, artista nu a luat numele soțului ei. Astfel că numele vedetei din buletin este Elena Gheorghe, nu Ene, așa cum îl cheamă pe Cornel. Deși nu au același nume de familie, Elena Gheorghe mărturisește că nu a avut probleme birocratice atunci când au plecat în vacanță cu copiii.

„Nu mă cheamă Elena Ene, după soț, ci Elena Gheorghe. Așa a fost de la început, adică nu putem să modificăm acum actele. Așa a fost înțelegerea. Să știi că treaba asta nu am vrut-o neapărat eu. (…) Când am plecat în vacanțe cu copiii nu am avut probleme din astea birocratice, cu procură, fără procură. Suntem ambii părinți acolo cu ei, nu ne trebuie niciun act. (…) Faptul că nu sunt Ene în acte cumva mi-a ușurat munca, nu a mai trebuit să explic că nu mă mai cheamă Elena Gheorghe, că mă cheamă Elena Ene. Mai erau oameni care cunoșteau numele de familie al soțului și ziceau că mă cheamă Elena Gheorghe Ene. Nici așa. Sunt Elena Gheorghe și atât”, a explicat cântăreața, în urmă cu câteva luni.



