Asia Express va reveni la Antena 1 după al doilea și ultimul sezon de America Express, cel în care au participat vedete neașteptate precum fiica Andreei Esca sau fratele lui Șerban Huidu.

Mona Segall a anunțat de curând că din cauza riscurilor la care s-au tot expus concurenții în periplul din țările latino-americane, următoarea ediție va fi tot de Asia Express.

Eliza Natanticu a făcut primele declarații

Eliza Natanticu ar vrea să repete experiența, deși a fost una grea. De asemenea, interpreta spune că dacă ar putea, ar participa la show tot cu soțul ei, Cosmin Natanticu.

Cântăreața ne-a spus că în privința ei și a lui Cosmin Natanticu nu prea există secrete legate de Asia Express. „Se cam știe tot ce a fost la Asia Express. Nu-mi amintesc lucrurile rele și grele, pentru că am mintea selectivă. Toată experiența s-a lăsat greu. Stresul și-a spus cuvântul.

După experiență m-am simțit atât de obosită. Eram ca și cum aș fi avut Covid. Mă țineam de pereți prin casă, dar a fost mișto. Aș repeta experiența asta oricând”, a declarat Eliza Natanticu pentru Fanatik.

„Aș merge tot cu Cosmin. Dacă nu ar fi el aș alege dintre prieteni: Emi, Cuza, Emilian, habar nu am. Am o grămadă de prieteni. Sau chiar cu prietene de-ale mele. Din Asia am învățat multe. M-am descoperit. Am aflat că sunt competitivă. Nu știam asta despre mine. Dacă am trecut de experiența asta nu cred că mai există piedici în viața asta”, a adăugat Eliza Natanticu, pentru Fanatik.