Bucătarul a distribuit pe Facebook și Instagram mai multe fotografii de la cununia civilă cu soția Cristina. A avut și un mesaj special prin care i-a declarat partenerei sale iubirea public. „10 ani! Au trecut 10 ani de la cununia civilă!

Nu știu ce părere are Cristina Dumitrescu, dar eu cred că cea mai bună decizie din viață noastră a fost să facem pasul asta. Și totuși, când au trecut acești 10 ani, Zeldo? Să îți fie cu fericire și noroc, iubire și sănătate, doamna Dumitrescu! La mulți ani nouă ? Me love you hard! #10ani #noi2 #lamultiani”, a scris pe rețelele sociale Florin Dumitrescu.

Mii de like-uri și comentarii de felicitare a primit Florin Dumitrescu în mediul online pentru aniversarea căsniciei, mulți i-au urat felicitări și ani mulți de mariaj alături de Cristina Dumitrescu.

Celebrul bucătar și Cristina sunt mai fericiți ca niciodată. Mulți nu credeau în relația lor. „Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toţi dintre ei s-au despărţit de ceva timp şi noi tot împreună şi după 10 ani parcă şi mai fericiţi! Sănătate să aveţi! Te iubesc, Sima!”, declara acum ceva vreme Florin Dumitrescu.

Cei doi au împreună și două fetițe, pe Ava și pe Mia.

De ce chef Florin Dumitrescu nu își deschide un restaurant

Chef Florin Dumitrescu, care e pasionat de bucătărie de la vârsta de 14 ani, e unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. Cu toate acestea, el nu are propriul restaurant, are, în schimb, câteva localuri preferate în București.

Juratul de la „Chefi la cuțite” știe foarte bine ce se întâmplă în bucătăria unui restaurant, dar și pe terasă, la mese. Din experiența lui, Florin Dumitrescu a explicat că preparatele nu pot fi servite rapid, așa cum mulți clienți își doresc. Toate felurile de mâncare au nevoie de timp pentru a fi gătite perfect.

„Risotto nu ai cum să îl scoți mai repede de 20 de minute. Nu fierbe orezul ăla în 20 de minute. Pastele, mai repede de 10 minute nu ai cum să le scoți. Adică sunt niște timpi pe care trebuie să îi lași”, a explicat Florin Dumitrescu, completat fiind de Otravă:

Cred că trebuie să existe o diferență între fast-food și restaurant. Adică vii la masă la restaurant și îți asumi că va mai dura”, a spus prezentatorul. Totodată, Florin Dumitrescu a și explicat de ce el nu își deschide un restaurant.

„Ai nevoie de un spectacol în toată povestea asta. Eu de ce nu îmi fac cârciumă în momentul ăsta? Eu nu îmi fac cârciumă pentru că tu nu ești disponibil să îmi dai două ore din viața ta, în primul rând. Eu nu am timp de asta”, a declarat bucătarul într-un podcast.

