Anunțul făcut de Gina Pistol, cu puțin timp înainte de a naște. „Mi-am pregătit geanta pentru maternitate”

„Mi-am pregătit geanta pentru maternitate, mă uit în fiecare zi în ea, am impresia că am pus prea multe. Am și kit-ul de celule stem. Acum stau și aștept”, a declarat vedeta pe Instastory.

Gina Pistol se confruntă cu dureri la nivelul picioarelor, din cauza retenției de apă. Membrele s-au umflat vizibil și nici somnul nu mai este cel dinainte de a rămâne însărcinată.

„Mă trezesc la o oră și jumătate, sunt anumite nevoi”, a mai spus blonda. Pentru că picioarele i se umflă extrem de tare, Gina Pistol nu mai poate merge la fel de mult ca înainte.

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum dacă merg 50 de metri trebuie să iau o pauză. Am şi rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea.

Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie şi dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă loveşte fiica mea.

Şi, pe lângă toate astea, am început să am şi dureri de spate şi sufăr de sindromul picioarelor neliniştite. Mi se umflă mâinile şi picioarele”, a mai spus Gina, pe Instagram.

