Ilinca Vandici a fost foarte discretă în ceea ce privește viața personală de când a anunțat divorțul de Andrei Neacșu. Deși au un copil împreună, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, dar au rămas împreună de dragul băiețelului.

Acum, ea a rupt tăcerea și a vorbit despre al doilea copil. În emisiunea „Follow Us”, Teo Trandafir și Ilinca Vandici au prezentat știrea despre Adrian Mutu, care și-ar dori al doilea copil alături de soția Sandra. De aici, Teo Trandafir a ajuns să o întrebe pe Ilinca Vandici dacă vrea al doilea copil.

Teo Trandafir: Eu pe tine nu te văd foarte pornită pe treaba asta.

Ilinca Vandici: Dacă e persoana potrivită, nu zic nu.

Teo Trandafir, către Ilinca Vandici: „Stai puțin! Te-ai măritat și ai devenit mămică?”

Ilinca Vandici: Dar nu m-ai întrebat de măritat nimic. M-ai întrebat de mămicenie.

Teo Trandafir: Deci de mămicenie?

Ilinca Vandici: Alături de persoana potrivită, da.

Teo Trandafir: Vrei să faci un copil cu persoana potrivită! Persoana potrivită, ia uitați Ilinca ce zice! Vrea să vă facă copil frumos!

Ilinca Vandici: Dar trebuie să fie persoana potrivită! Dar ce înseamnă asta? Oho!

Teo Trandafir: Dar de unde știi că e persoana potrivită?

Ilinca Vandici: Asta zic, trebuie să cauți! Trebuie să găsești!

Teo Trandafir: Mă, persoana potrivită, vezi că ești norocos! Copilul să iasă cu ochi verzi! Aaa și nașa sunt eu, ca să ne înțelegem. Copilul se va numi Teodor sau Teodora. Deci, persoană potrivită, da?

Ilinca Vandici: Nu e musai să poarte numele nașei! Nu! Unde ai văzut tu?

Teo Trandafir: Eeee nu?

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu continuă să se vadă și după divorț

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Ilinca Vandici a recunoscut că are o relație bună cu Andrei Neacșu după divorț, apar împreună la ziua de naștere a lui Zian, dar și la alte evenimente importante din viața lui. „Cum am mai spus, rămânem părinții lui Zian și bineînțeles că vom fi mereu alături de el. Cred că este o perspectivă sănătoasă și matură din care am acționat și vom acționa în continuare în ceea ce privește viața copilului nostru.

Am și declarat la momentul anunțului divorțului că ne veți mai vedea împreună din postura de părinți și cred că așa e normal și înțelept, nu mi se pare nimic ieșit din comun în asta. Bineînțeles că deciziile în ceea ce-l privește pe Zian sunt discutate, analizate și luate de comun acord. Și tocmai pentru că Zian are deja 6 ani și jumătate, el e cel care în marea majoritate a timpului decide și alege ce vrea să facă, unde vrea să meargă, dar mereu îl îndrum și vorbim.

Are o personalitate puternică, după cum probabil ați observat la shooting. Îmi și place să-l responsabilizez de acum, să fie conștient că are dreptul de a decide și, de asemenea, că trebuie să-și asume consecințele deciziilor luate… E o responsabilitate mare oricum și pentru mine și mereu adun informații astfel încât să fac tot ce este mai bine pentru el”, a declarat vedeta.

