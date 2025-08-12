Irina Fodor a decis că e momentul pentru schimbări în locuință și a început renovarea a două băi.

„Poate vă întrebați de ce nu mai dau niciun semn de când m-am întors din vacanță, sau poate nu vă întrebați, oricum nu contează pentru că am de gând să vă spun. Am picat din vacanță, din liniște, din relaxare, direct în șantier.

Nu e vina nimănui, ba chiar e mai mult vina mea. Fodor nu a vrut. Acum, ce să zic, regretăm amândoi. Glumesc, nu regretăm, dar știți cum e, când faci schimbări prin casă saci, praf, moloz. Mi-am dorit foarte mult să renovăm două băi și sper ca această ocazie să nu îl facă pe Fodor să mă trimită înapoi la mama mea, la Buzău”, a spus Irina Fodor.

„Fodorică, zi-le oamenilor exact ce părere ai despre renovările mele”, și-a întrebat Irina Fodor soțul. Răzvan nu i-a răspuns soției și a închis ușa de la intrare, preferând să nu dezbată subiectul.

Filmările pentru sezonul 8 al emisiunii Asia Express 2025 nu au fost deloc ușoare, nici pentru concurenți, nici pentru echipa de producție. Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a vorbit deschis despre provocările întâmpinate în aventura din Asia.

Una dintre cele mai mari probleme a fost… vremea. Deși traseul din acest sezon a inclus țări cu climat cald, ploile torențiale au pus la grea încercare nervii și rezistența fizică a tuturor. „În primul rând n-a ținut vremea cu noi nici măcar o clipă în sezonul acesta de Asia Express. Ne-a plouat cum nu vă puteți imagina!

Concurenții au fost uzi până la piele nonstop. Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând. În Filipine este cald. Dar când ești ud nonstop, la un moment dat ți se face și frig. Și după ce că îți este frig, îți este și foame. Și după ce că ți-e foame, ești și nedormit și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am tras chiar lozul norocos”, a declarat Irina Fodor pentru Cancan.ro.

