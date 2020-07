Anunțul făcut de iubita lui Keo după ce toată lumea a crezut că este însărcinată. Misterul imaginii care a stârnit reacții. “Mânuța ei apare în cadru pentru că…”

Recent, Misty a postat o fotografie în care micuța Arya îi ținea mâna pe burtică, iar toată lumea s-a grăbit să o felicite pe iubita lui Keo, crezând că aceasta este însărcinată din nou.

“Nuuuuu sunt însărcinată! ? Not yet, cel puțin! ? Doamne ajută, într-un viitor apropiat! The best is yet to come’ m-am referit la faptul că Arya crește și pe zi ce trece ne surprinde și ne bucură din ce în ce mai mult!

Iar mânuța ei apare în cadru pentru că grămada cerea vârf’ ? Vă pup și mulțumesc tuturor!”, a fostul răspunsul iubitei lui Keo.

S-au mutat în casă nouă

Keo și Misty s-au mutat în casă nouă cu trei săptămâni înainte de izolare și nu se plâng de plictiseală, dat fiind că încă mai au de făcut câteva amenajări.

“Nu știu dacă ne-a priit perioada de izolare, dar am încercat să trecem peste chestia asta cât mai bine, cât mai frumos. A fost frumos că am petrecut mult timp în familie și cu cea mică.

În rest, nu putem spune că ne bucură această situație. Sperăm ca lucrurile să se remedieze cât mai repede, mai ales că am remarcat că e din nou o creștere a cazurilor (n.r.- de coronavirus)”, a povestit Keo la “Vorbește lumea”.

