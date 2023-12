Iulia Albu a recunoscut acum că Mike și-a făcut bagajele și a plecat de acasă, iar ea a rămas împreună cu fiica ei și a lui Mihai Albu.

„Sunt singură. Și răcită cobză. Am dormit cam toată ziua. El a plecat în Turcia. Eu am rămas cu fata. Oricum, după «America Express» am decis să nu mai plecăm în doi peste hotare, să reducem călătoriile. Și așa am fost prea mult plecați”, a declarat Iulia Albu pentru CANCAN.RO.

Iulia Albu și iubitul său, Mike, care formează un cuplu de mai bine de șapte ani, au fost la un pas să pună capăt relației lor, după participarea la America Express. Cei doi fac și acum terapie în cuplu.

„Așa a fost integrat Mike în familia noastră”

Povestea de iubire dintre Iulia Albu și Mike a început acum mai bine de șase ani. Pe atunci, el locuia în Marea Britanie, unde avea o carieră deja și unde visa să trăiască toată viața. O perioadă cei doi au făcut naveta, însă Iulia Albu a pus piciorul în prag.

Invitată în podcastul lui Cătălin și al lui Romică Țociu, vedeta a povestit: „I-am spus: «Iubitule, uite care e treaba. Tu ori te muți în România, ori ne despărțim». S-a uitat la mine și mi-a zis: «O să mă mut, ce să fac?». Așa a fost integrat Mike în familia noastră”, a povestit Iulia Albu, în podcastul „La Țocii”.

În primul an de relație Mike a și cunoscut-o pe Mikaela, fiica vedetei și a lui Mihai Albu. Cei doi s-au înțeles bine de la început, însă în ultima perioadă au unele neînțelegeri.

„Mika l-a adorat din prima clipă în care l-a cunoscut. Chiar dacă pe parcursul timpului au mai avut neînțelegeri, pentru că neînțelegerile sunt firești și într-o familie în care sunt mamă, tată și copil. Ea este la o vârstă destul de dificilă. E destul de rebelă. Când nu poate să facă ce vrea are o problemă. Am trecut și noi prin asta, am fost și noi adolescenți”, a mai povestit Iulia Albu.

