În primul rând, Raluca Bădulescu a afirmat că nu va mânca nimic picant și va răspunde la absolut toate întrebările. Și așa s-a și întâmplat!

Una dintre provocările la care Raluca Bădulescu a răspuns a fost aceea de a o caracteriza pe Iulia Albu, care i-a fost și colegă la „Bravo, ai stil”. Însă este bine cunoscut faptul că ele nu s-au înțeles aproape niciodată bine și s-au contrat de multe ori.

„Spune trei defecte și trei calități pe care le are Iulia Albu”, a citit Raluca Bădulescu de pe foaia primită de la Cătălin Măruță. Și a început descrierea…

„Păi are numai defecte. În primul rând, ne-a omorât cu facultățile. Ne-a tăvălit, ne-a omorât. Când o căutăm, ne spune că a făcut șapte facultăți. Nu trebuie să mai fi intelectual ca să ai facultate, că toți fac facultăți private acum. Ce spun îmi și asum. Dezordonată în mod sinistru. Că am petrecut mult timp împreună. Am avut neplăcerea… Și în al treilea rând este… nu știu cum să zic în română, ca să nu pară jignitor. Se crede ceva ce nu e. Are și o calitate: o fetiță incredibilă, superbă, educată. Ea e destul de pusă pe scandal. E fată bună… acasă la ea. N-o plac, nu mă place. Nu prea are calități, are mai multe defecte”, a spus Raluca Bădulescu.

Cătălin Măruță a încercat, la un moment dat, să o apere pe Iulia Albu, fiind surprins că vedeta nu poate să-i găsească și calități, însă nu a făcut decât să o întărâte și mai tare pe Raluca Bădulescu. „Așa îți mai place să bagi bățul prin gard”, a spus vedeta.

