Sătulă să se vorbească despre ea, Iulia a luat atitudine și a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat în relația cu tatăl fetei sale.

„O să vă spun povestea unui om MARE care a devenit mic. Povestea unui om capabil DE ORICE pentru a o distruge pe mama copilului lui. Un om care de 11 ani nu se oprește. Și care nu o va face niciodată. Mihai Albu, nu ai dreptul să vorbești despre familia mea! Mihai Albu a fost omul pe care l-am iubit și cu care, după 5 ani de la nuntă, am avut parte de cea mai mare minune din viața mea, MIKAELA.

Mihai Albu este omul pentru care am pierdut suportul părinților mei, și, acum înțeleg de ce. Când ne-am căsătorit el avea 42 de ani și locuia cu mama lui într-un apartament nerenovat într-un bloc comunist și conducea o mașină banală. M-am îndrăgostit de el, am înțeles mult mai târziu, pentru că semăna cu bunicul meu din partea mamei.

Bunicul meu a fost cel mai bun și cald om de pe acest pământ. Și am crezut că văd asta în el. M-am înșelat. De aceea am divorțat. Dragi prieteni și colegi de presă. Am ajuns în momentul 0, în care consider ca hărțuirea mediatică din partea fostului meu soț depășește orice granițe ale absurdului.

Vom diseca clar și simplu problema, ca lucrurile să se încheie AICI. În data de 16.09.24, fostul meu soț a făcut următoarele declarații, acuzându-mă apoi pe mine ca am deschis un subiect, deși logica și data publicării contrazic fără drept de apel această aberație. (…)

Nu îți este rușine?

1. «Mikaela nu a fost lăsată să o vadă pe bunica sa înainte să moară». Oare ce ar spune mama ta, Mihai? Nu îți este rușine?

2. «Verigheta mi-a dat-o înapoi. Nu cred că o mai am. Parcă am topit-o și am făcut ceva din ea. Eu așa știu, că dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi. Am primit-o la vreo doi ani după divorț. Îi spusesem că dacă nu mai rămânem împreună, verigheta se înapoiază» – la momentul respectiv nu am considerat necesar să dau o replică, dar o voi face acum.

Nu agreasem nimic în prealabil, ca și în cazul stabilirii numelui după divorț, aceste «înțelegeri» există doar în imaginația fostului meu soț. Acesta a luat înapoi toate «cadourile» pe care mi le făcuse în timpul relației noastre. TOATE. Vom reveni la asta puțin mai târziu, însă…

3. «De pantofi nu mai știu nimic. De rochie habar nu am. Din ce-mi amintesc, pantofii au fost expuși câțiva ani după nuntă până s-au ponosit. Ori sunt prin magazie, ori prin atelierele pe care le-am schimbat.

Rochia parcă Rita Mureșan i-a făcut-o, ca și ținuta mamei mele» – iarăși, despre pantofi nu am menționat nimic, dar, pentru că văd că domnul Albu insistă, o voi face acum. Sandalele și pantofii au fost expuși din prima zi în atelierul dânsului, la cererea sa vehementă, menționând că are nevoie de ei”, a declarat Iulia Albu, pe rețelele de socializare.

