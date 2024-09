Iulia și Mihai Albu au divorțat în urmă cu aproximativ 11 ani, însă abia acum ies la iveală detalii mai puțin cunoscute despre despărțirea lor. Designerul a dezvăluit că nu mai păstrează niciun obiect care să-i amintească de nunta cu mama fiicei sale.

Iulia Albu i-a returnat verigheta lui Mihai Albu după divorț, așa cum acesta îi ceruse încă din timpul căsniciei, în eventualitatea unei separări.

„Verigheta mi-a dat-o înapoi. Nu cred că o mai am. Parcă am topit-o și am făcut ceva din ea. Eu așa știu, că dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi. Am primit-o la vreo doi ani după divorț. Îi spusesem că dacă nu mai rămânem împreună, verigheta se înapoiază”, a spus Mihai Albu.

Celebrul designer de pantofi a explicat și ce s-a întâmplat cu pantofii special creați pentru nuntă, însă a mărturisit că a uitat complet ce s-a ales de rochia de mireasă, realizată de un celebru designer român. De asemenea, Mihai Albu a clarificat că nu i-a oferit niciodată fostei sale soții o mașină drept cadou personal, ci doar una achiziționată pe firmă, care ulterior a fost vândută pentru piese.

„De pantofi nu mai știu nimic. De rochie habar nu am. Din ce-mi amintesc, pantofii au fost expuși câțiva ani după nuntă până s-au ponosit. Ori sunt prin magazie, ori prin atelierele pe care le-am schimbat. Rochia parcă Rita Mureșan i-a făcut-o, ca și ținuta mamei mele.

Recomandări Daune de 10.000 de euro pentru un copil din Cluj accidentat la grădiniță: „Există lege de pe vremea lui Cuza, dar nimeni nu știe în România”

Mașina nu a fost niciodată a ei, ci a firmei, pe care a folosit-o ea. Am luat-o special ca să o conducă, dar nu i-am luat-o ei special. La un moment dat s-a vândut la piese de schimb cred, pentru că era în ultimul hal”, a declarat Mihai Albu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Acum patru-cinci ani, am cerut monitorizare la Autoritatea Tutelară, timp de un an și jumătate”

Designerul nu este mulțumit că fiica lor locuiește împreună cu mama ei și actualul partener al Iuliei, Mike. În urma acestor tensiuni, Mihai Albu a depus o plângere la Autoritatea Tutelară, ceea ce a dus la monitorizarea Iuliei timp de un an și jumătate.

„Acum patru-cinci ani, am cerut monitorizare la Autoritatea Tutelară, timp de un an și jumătate. S-a ținut cât de cât. Dar n-au luat nicio măsură. Acum a crescut fata. Am sesizat doar că nu se respectă programul cu Mika.

Anul acesta a stat doar trei zile la mine, în vacanță, iar vara trecută, deloc. Niciodată n-am luat-o în afara programului. Eu n-am solicitat asta, ci doar să respecte programul. Ideea era că atunci când își dorește, s-o lase să vină oricând la mine. Eu vorbesc cu copilul să ne vedem, ea îmi zice OK, dar întâi să vorbească cu mami. Iar apoi nu mai vine”, a adăugat acesta.

Recomandări Amenințarea unui general rus: „Lovim ținte militare din România, Polonia și Bulgaria, dacă Ucrainei i se va permite să tragă rachete cu rază lungă”

Un alt episod care l-a supărat pe Mihai a fost momentul în care fiica sa i-a spus „bunică” mamei lui Mike, detaliu pe care designerul nu l-a negat.

„Chestiunile sunt mult mai grave. E floare la ureche faza că m-am supărat că am auzit fata spunându-i bunică mamei lui. Nu vreau s-o ținem din scandal în scandal”, a mai spus Mihai Albu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News