Recent, Mihai Albu a declarat pentru Fanatik că nu știe ce s-a întâmplat cu rochia de mireasă a fostei soții, despre care spunea că a fost creată de Rita Mureșan. Acum, Iulia reacționează și demontează tot ce a afirmat fostul ei soț. Mai mult, criticul de modă dezvăluie că pe lângă rochia de mireasă, fostul soț i-a reținut mai multe obiecte.

„Rochia mea de mireasă a fost creată de Răzvan Ciobanu, unul dintre cei mai valoroși designeri pe care i-a dat această țară. Ulterior, unul dintre prietenii mei de suflet. Îmi pare rău ca fostul meu soț nu își mai amintește acest detaliu.

Din păcate, această rochie nu mai există. Ea a fost reținută, alături de mai multe lucruri, de fostul meu soț, fără ca eu să pot avea vreun cuvânt de spus în această privință. În momentul în care am cerut-o am fost informată că a fost aruncată. Păcat. Era cu adevărat o rochie de vis”, a declarant Iulia Albu pentru FANATIK.

De asemenea, Mihai Albu a recunoscut pentru sursa citată că fosta soție i-a înapoiat verigheta. „Verigheta mi-a dat-o înapoi. Nu cred că o mai am. Parcă am topit-o și am făcut ceva din ea. Eu așa știu, că dacă o căsnicie nu merge, se dă înapoi. Am primit-o la vreo doi ani după divorț. Îi spusesem că dacă nu rămânem împreună, verigheta se înapoiază”, a spus Mihai Albu.

