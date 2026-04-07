„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

A trebuit să avem și discuții despre finanțe. Oricât de neplăcut sau sensibil poate fi subiectul, e extrem de important să se vorbească deschis. Pot exista și tensiuni la început, dar unde e iubire există înțelegere, chiar dacă poate dura până vă găsiți echilibrul. Acum, nu mai suntem genul de cuplu care să transforme banii într-un subiect tensionat.

Fiecare dintre noi are responsabilitățile și proiectele lui, dar funcționăm ca o echipă. Pentru noi, încrederea și transparența sunt mult mai importante decât orice formulă rigidă. Avem și bani la comun, și separat, și ne știm prioritățile. Cred că asta e cel mai important pentru fiecare cuplu. Să se pună de acord cu prioritățile”, a spus Lora pentru revista VIVA!

De asemenea, Lora a dezvăluit care este regula principală pe care ea și soțul ei o respectă cu strictețe.

„Cred că regula noastră principală este să nu lăsăm orgoliul să câștige. Comunicarea este esențială. Chiar și atunci când suntem supărați, încercăm să nu lăsăm lucrurile nerezolvate prea mult timp. Fiecare relație are dinamica ei și nu există aceleași reguli pentru toți, dar există puncte comune. Comunicarea și empatia sunt două dintre ele.

Suntem amândoi caractere puternice, e adevărat. Conflictele apar de obicei din oboseală sau din stres, nu din lucruri esențiale. Important este că știm să ne ascultăm și să ne cerem scuze când e cazul. Empatia ne ajută să înțelegem când și cine trebuie să lase de la el. Și e o vorbă care ne-a ajutat să mai lăsăm orgoliul la o parte: Ce sens are dreptatea ta dacă omul tău plânge?”, a mai adăugat Lora.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE