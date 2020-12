Deși mulți se așteptau ca aceasta să își urmeze visul, iată că tânăra a anunțat că se va dedica doar familiei de acum înainte.

„Azi am închis un capitol din cartea vieții mele, nu sunt deloc supărată, am cunoscut atâția oameni faini, am avut onoarea să gătesc cu oameni minunați pentru oameni minunați și, ce să zic, am închis capitolul, dar nu cartea, începe capitolul 2 din viața mea.

Acum vreau să mă dedic familiei mele, copilașilor mei, soțului meu, părinților mei, tuturor persoanelor care sunt aproape de mine”, a precizat Maria Șandru pe rețelele de socializare, după ce s-a aflat marele câștigător.

