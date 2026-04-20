Trei firme au depus oferte. Doar una a rămas în cursă

Procedura a fost lansată pe 6 iunie 2025, iar ofertele au fost deschise pe 23 iunie 2025. La licitație s-au înscris trei companii: Almatar Trans SRL din Buzău, Deco Investment SRL din Bacău și Get Oil SRL din București.

În urma evaluării, Almatar Trans a fost declarată câștigătoare, cu o ofertă de 10.974.600 de lei. Celelalte două firme au venit cu oferte mai mari: 12.969.600 lei și 13.230.000 lei. Potrivit sursei citate, ofertele acestora au fost respinse rapid, fără explicații detaliate.

Criterii clare în caietul de sarcini, dar decizii contestate

Conform sursei citate, Citadin SA a impus mai multe cerințe tehnice pentru bitumul rutier, legate de aspect, punct de înmuiere, punct de rupere sau vâscozitate. Firmele participante trebuiau să prezinte analize realizate de laboratoare certificate și să dovedească existența unui contract de colaborare cu astfel de unități autorizate.

În caietul de sarcini nu era stabilit un preț fix, ceea ce însemna că ofertele financiare puteau fi analizate și negociate ulterior.

Potrivit BZI, Citadin SA ar fi eliminat ofertele firmelor din Bacău și București invocând faptul că prețurile sunt prea mari, criteriu care nu era prevăzut în documentația licitației, unde accentul era pus pe specificațiile tehnice ale produsului.

Publicația susține că regulile interne ar fi fost încălcate în mod repetat pentru a permite desemnarea unui anumit câștigător.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE