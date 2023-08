Mihai Rait joacă în celebrul serial „Las Fierbinți” de 12 ani și spune că e genul de proiect care îi oferă continuu provocări. Dorel din „Las Fierbinți” este simpatizat de public, iar actorul este îndrăgit prin prisma personajului. De asemenea, Mihai susține des spectacole de stand-up comedy.

Întrebat dacă își mai dorește un copil, Mihai Rait a fost sincer. „Nu, pentru că la timpul ăsta puțin pe care îl am, încerc să-mi fac treaba, i-aș priva și aș priva-o pe nevastă-mea de libertate, ar trebui să se descurce practic 80 la sută din timp singură, dar nu știu, nu știi, dacă vine, vine, nu spunem nu. Vedem, ne descurcăm”, a spus actorul pentru Unica.

„Avem 7 ani de căsnicie și nu am avut hopuri. Nu are nicio legătură vârsta pentru mine. Astea sunt niște preconcepții, nu știu cine le-a făcut, cine le-a gândit. Eu nu cred că trebuie să fii mai matur sau mai puțin matur să faci mai bine sau mai puțin bine lucrurile. Nevastă-mea este foarte matură, a fost matură de când ne-am cunoscut.

Avea 23-24 de ani și mi s-a părut foarte matură, de aceea am rămas cu ea. Dacă era o femeie care nu avea nimic în cap, eram la modul: ok, lăsați că poate mai trag un loz. Dar uite că l-am tras pe ăsta câștigător din prima și e foarte bine, ne înțelegem de minune și nu am avut by the way niciun hop până acum și sper să nu am”, a declarat Mihai Rait pentru Unica.

