La începutul lunii ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei anunțau că se despart, iar între ei a izbucnit apoi un scandal monstru. Acum, situația s-a calmat între cei doi și au revenit la sentimente mai bune. Bărbatul vine tot mai des în casa vedetei și și-au reluat chiar și afacerile pe care le au împreună.

Întrebată despre o împăcare cu tatăl fiicei sale, Oana Roman a spus că nu știe ce îi rezervă viața și a anunțat că totul se va întâmpla la timpul potrivit.

„Eu sunt foarte ok, liniștită, foarte bine. Marius vine, iese cu Isa, ieșim, vorbim. Sunt foarte fericită că situația este așa. S-au calmat apele, e totul ok, Doamne, mulțumesc, Slavă Domnului. Împăcarea nu s-a produs, dar pentru Isa este foarte important ca noi să fim ok, prieteni, să putem să ieșim, să colaborăm, să facem lucruri împreună. Mie îmi place să lucrez cu el, pentru că el mă cunoaște, știe care este stilul meu.

Colaborăm și e zona asta a site-ului pe care îl avem și suntem ok. Dacă vom fi din nou împreună, doar viața o să o spună. Eu nu știu să zic. Eu las timpul să vorbească, întotdeauna. Așa e cel mai bine, spun eu. Nu trebuie să forțezi lucrurile, nici să le grăbești, trebuie să le lași să se întâmple așa cum trebuie și ele se întâmplă când trebuie și cum trebuie”, a declarat Oana Roman, potrivit WOWbiz.ro.

Oana Roman încă îl iubește pe Marius Elisei

Invitată în podcastul lui Jorge, Oana Roman a fost întrebată direct dacă încă îl mai iubește sau nu pe Marius Elisei. Vedeta a spus că da, dar a ținut neapărat să facă și câteva lămuriri. „O să-l iubesc toată viață pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața”, a declarat Oana Roman la podcastul „Vorba lu Jorge”.

Chiar dacă și-au aruncat multe cuvinte dure în presă după ce au anunțat despărțirea, Oana Roman spune că însă are sentimente frumoase față de Marius Elisei, tatăl fiicei sale. „Il iubesc în sensul în care am trăit zece ani împreună. Nu pot să spun că îl urăsc, sub nicio formă!

Am trăit zece ani împreună, avem un copil împreună, eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu așa consider că e normal”, a declarat vedeta.

Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei merge la psiholog

Oana Roman consideră că Isabela, fiica ei și a lui Marius, e dezechilibrată emoțional după despărțirea părinților. Chiar micuța a cerut să meargă la psiholog.

„Isa merge la psiholog și ea a cerut să meargă acolo. Pentru că eu am mai avut niște tentative și când s-a produs prima ruptură. Și am dus-o la o fată care este foarte deșteaptă și eu i-am spus Isei că mergem la cineva cu care o să facă dezvoltare personală.

Ea a făcut asta și la grădiniță și la after și știe ce înseamnă. I-a plăcut mult de ea, și acum Isa a cerut să mai meargă la psiholog, la Ana. I-am spus că ce vorbește acolo rămâne doar între ele două, că Ana nu are voie să povestească altora, nici mie nu îmi spune decât dacă e ceva alarmant. (…) Isa merge o dată pe săptămână să vorbească cu ea pentru că e foarte dezechilibrată emoțional și eu fac tot ce pot ca să fie bine”, a adăugat Oana Roman.

