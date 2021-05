Anunțul făcut de Oana Roman la 4 luni de la divorțul de Marius Elisei. „El e romantic, mă curtează iar”

În ultima perioadă, Oana Roman și Marius Elisei s-au văzut tot mai des. Lucrează împreună pentru afacerea lor, site-ul de haine, dar s-au întâlnit și de dragul fetiței pe care o au împreună, Isabela.

Au fost și în vacanțe, au petrecut Paștele împreună, iar recent au mers la Poiana Brașov, s-au relaxat pentru câteva zile. Marius Elisei a plătit totul.

„A fost foarte frumos. Am prins vreme foarte frumoasă. Am stat într-un hotel în care eu chiar îmi doream să merg. Nu știu dacă Marius a știut sau a fost coincidență, dar acolo a ales el să mergem. Oricum nu mi-a spus, am aflat când am ajuns acolo. (…)

Am auzit și eu că e destul de scump”, a spus Oana Roman despre vacanța alături de fostul soț și fiica lor, în direct la „Xtra Night Show”, conform spynews.ro.

Oana Roman a dezvăluit că se bucură enorm pentru fiica ei, pentru că micuța i-a avut pe ambii părinți aproape.

„Pentru Isa e foarte bine lucrul ăsta. Ea a fost foarte fericită că ne-a avut pe amândoi. Ne-am văzut un pic mai des în ultima perioadă, mai ales că lucrăm și pentru site din nou. Și azi am fost cu Isa să-i cumpărăm niște lucruri și a zis că e foarte fericită că ne vede mai des împreună. (…)

El (n.r. – Marius Elisei) pare într-o fază vizibil îmbunătățită. De o săptămână încoace pare că lucrurile s-au mai schimbat, dar eu vreau să cumpănesc foarte bine”, a mai mărturisit vedeta.

Seria declarațiilor a continuat, Oana Roman a dezvăluit că fostul soț încearcă să o recucerească, e romantic și chiar îi cumpără flori.

„Da, e galant, e romantic. Mă curtează. Îmi cumpără flori. Mi se pare că se poartă fix ca acum 8 ani, când ne-am cunoscut. (…)

Pe 15 iunie am fi împlinit 7 ani de la căsătoria la biserică”, a mai declarat Oana Roman, în direct la Antena Stars.

