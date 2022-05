„Tocmai asta ne-a ajutat, faptul că am crescut împreună. Ne dăm spațiu și am pornit la drum pe aceeași autostradă, n-am deviat pentru că am știut mereu ce vrem. Cred în respect și în sinceritate, doar așa doi oameni pot deveni familie.

Am știut din prima clipă când l-am văzut. Îmi amintesc perfect locul și momentul când am realizat asta”, a declarat Olimpia Melinte pentru Ego.ro.

În urmă cu ceva timp, Olimpia Melinte a declarat că este împotriva operațiilor estetice, însă recunoaște că peste ani, ar putea apela la diverse intervenții și tratamente pentru îngrijire.

„Nu aș putea să mă pronunț 100%. Cine știe cum va fi viața mea peste 30 de ani? N-aș face nimic radical, de asta sunt sigură, dar tratamentele, îngrijirea și altele asemenea cred că sunt utile și benefice.

