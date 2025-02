Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu ar putea deveni unul dintre cuplurile-surpriză de la Asia Express. Vedeta a dezvăluit că nu ar refuza oportunitatea de a participa alături de iubitul ei la celebra aventură de la Antena 1. În cele câteva luni de relație, Otniela a descoperit în Sebastian un partener de încredere și crede că s-ar descurca de minune împreună în provocările show-ului.

„Este un show care îmi place foarte tare și, din ce știu, și lui. Amândoi suntem competitivi, ne place sportul, dar în același timp cred că avem și niște ingrediente diferite care ne-ar ajuta și ne-ar completa foarte bine într-un astfel de show. Pentru mine, dacă am un om pe care știu că mă pot baza, pot face față oricărei situații. Iar Sebi un om și foarte responsabil, și descurcăreț, și cu principii, și, pe lângă astea este… (n. red.: ne arată un emoticon în formă de mâini care formează o inimă)”, a declarat Otniela Sandu, pentru fanatik.ro.

Otniela Sandu, despre povestea de iubire cu Sebastian Dobrincu

Cei doi au avut deja ocazia să călătorească împreună într-o destinație exotică la începutul anului, experiență care le-a consolidat relația. Despre povestea lor de dragoste, actrița a mărturisit că totul s-a întâmplat în mod natural, fără să fie planificat.

„Povestea noastră s-a născut fără ca amândoi să căutăm. Poate o să ieșim într-o zi să povestim exact cum a fost. Este foarte drăguț momentul de la care a început tot (n.red. – zâmbește). Nu știu dacă există un ingredient, cred că viața vine zilnic cu ceva nou, depinde mult de cât ești de dispus să-l înțelegi pe cel de lângă tine, să nu te gândești doar la tine și la momentul respectiv. Susținerea cred că este poate unul dintre ingredientele de bază. Pe lângă respect! Și aici lista poate continua”, a mărturisit Otniela Sandu.

Întrebată despre planuri, inclusiv despre căsătorie și copii, Otniela a fost sinceră. Iubita lui Sebastian Dobrincu crede în căsătorie și își dorește ca la un moment dat să facă pasul cel mare.

„Da, cred! Este un moment magic al unui parcurs și al unei decizii. De când mă știu, la nunți îmi dau lacrimile. Nu știu, iubirea este motorul vieții pentru mine. Viața este mult mai frumoasă așa și cred că poți depăși multe momente prin asta”.

Otniela Sandu își dorește copii, iar la 8 ani a fost babysitter

Otniela Sandu iubește foarte mult copiii și își dorește să fie mamă, dar totul se va întâmpla la momentul potrivit. „Niciodată nu am ascultat de sfaturile acestea, că trebuie să faci, să ai, să, să, să… Cred că momentul căsătoriei vine când amândoi simt și sunt pregătiți pentru asta. Cred că atunci când iubești, vrei și vine momentul ăsta. Eu mă văd mamă. Iubesc copiii foarte tare.

De când eram eu un copil aveam grijă de alți copilași. Am ceva ce îi atrage și pe ei la mine, dar și eu mă topesc după ei. Am stat cu zeci de copilași până acum și niciodată nu am experimentat să nu mă pot înțelege cu un copil. Primul meu job a fost în clasa a VIII-a, de babysitter”, a mai spus Otniela Sandu pentru sursa mai sus-menționată.

