Pavel Stratan și Rodica au împreună doi copii, Cezar și Cleopatra, care au ales drumul muzicii, la fel ca tatăl lor. Artistul are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale. La rândul său, Cleopatra spune că mama sa este pilonul de bază în familia lor.

„Rodica e femeia fără de care nu aș fi făcut sau avut nimic din ce am acum. Am fost și suntem o echipă, mi-a fost mereu sursă de inspirație și împreună suntem un exemplu de cuplu care se iubește și se respectă ca în prima zi, și după 25 de ani!”, a declarat Pavel Stratan pentru revista VIVA.

Tot în cadrul interviului, Pavel a vorbit despre momentul „America Express”, unde Cleopatra și soțul ei, Edward Sanda, au trecut prin multe momente dificile și chiar periculoase.

„Am stat puțin cu inima strânsă chiar de când ne-au spus că vor pleca în concurs, dar am avut încredere că se vor descurca. Ne-au povestit toate experiențele lor trăite acolo și, indiferent de ce s-a întâmplat, cel mai important e că au trecut prin toate împreună și că și-au sudat și mai mult relația”, a mai spus Pavel pentru sursa citată.

Cleopatra spune care sunt cele mai importante sfaturi de viață pe care le-a primit de la cea care i-a dat viață.

„Cred că cele mai importante lecții pe care le-am învățat amândoi de la părinți au fost despre echilibrul din toate și să fim noi înșine. Ne-au învățat despre bunătate, dragoste, încredere. Am primit cea mai frumoasă educație din partea lor, ne-au oferit mereu tot ce e mai bun și nu putem fi decât recunoscători pentru astfel de părinți minunați!”, a spus Cleopatra.