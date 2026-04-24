Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a fost alertat prin apel la 112 și a trimis în zonă trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor calificat.

De asemenea, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean se află la fața locului pentru a sprijini intervenția.

„Intervenția are ca scop salvarea persoanelor implicate, acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea altor situații de urgență”, au transmis reprezentanții ISU Iași, conform News.ro.

Autoritățile fac apel la cetățeni să evite zona accidentului pentru a nu îngreuna accesul echipajelor de intervenție. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum pentru a preveni alte incidente.