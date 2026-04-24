Emmanuel Macron vorbește despre finalul carierei politice

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că nu va mai activa în politică după încheierea celui de-al doilea mandat, în 2027.

„Am făcut politică înainte şi nu o voi face după aceea”, a spus Macron joi, în timpul unei vizite la o şcoală franceză din Nicosia, înaintea unui summit informal al Uniunii Europene, relatează AFP.

Președintele Franței va ieși din politică după ce își termină mandatul

Liderul de la Palatul Elysee a recunoscut că finalul mandatului său actual este provocator.

„Cel mai dur lucru este să îmi apăr bilanţul şi să găsesc energia de a relua lucrurile care nu au reuşit”, a explicat el, potrivit sursei citate mai sus.

Întrebat de un elev când şi-a dorit să devină preşedinte, Macron a spus:

„Mi-am iubit ţara întotdeauna şi sunt mereu interesat de viaţa ţării mele, dar asta nu face din tine un preşedinte. Mi-am dorit ca ideile mele să se poată concretiza. Mi-am spus că putem schimba lucrurile mai bine şi mai rapid şi de aceea am lansat o mişcare politică, după care am ajuns la preşedinţia ţării”, a mai declarat președintele Franței.

Mandatele lui Emmanuel Macron au fost dominate de evenimente dificile. În 2018, Franţa a fost zguduită de protestele mişcării „vestelor galbene”, iscate de nemulţumiri legate de scăderea puterii de cumpărare.

În anii următori, liderul francez a gestionat criza economică generată de pandemia de COVID-19 şi a promovat reforma pensiilor, care a crescut vârsta legală de pensionare la 64 de ani, o măsură intens contestată de societate, conform AFP.

În 2024, Emmanuel Macron a dizolvat parlamentul, declanşând o perioadă de instabilitate politică. De atunci, Adunarea Naţională este fragmentată în trei mari blocuri – tabăra prezidenţială aliată, partidele de stânga şi ecologiste şi extrema dreaptă, notează sursa citată anterior. Fără o majoritate clară, procesul legislativ a devenit mult mai complicat în Franţa.