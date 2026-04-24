Cum a ratat turista vacanța și a pierdut 1.500 de euro

Carol Hutchins, o femeie din Marea Britanie, și-a pierdut vacanța mult așteptată în Fuerteventura, Insulele Canare, din cauza unor complicații legate de bateriile scuterului electric pe care îl folosește.

Incidentul a avut loc pe 29 octombrie 2025, la aeroportul din Manchester, unde personalul i-a comunicat că scuterul nu putea fi inclus în transportul aerian. Potrivit Express.com, aceasta a fost nevoită să renunțe la călătorie, pierzând peste 1.000 de lire sterline.

Femeia nu a mai verificat regulamentul companiei privind bateriile

Înainte de a pleca în excursia din Insulele Canare cu fiica ei, turista ar fi trebuit să verifice regulile companiei aeriene privind bateriile pentru scutere.

Deși știa că va fi nevoită să călătorească cu scuterul, turista nu a mai consultat regulamentul. Condițiile spun clar că bateriile trebuie să fie etichetate și să scrie clar pe ele tipul și capacitatea.

„Bateria sau bateriile trebuie să fie etichetate clar, indicând tipul și capacitatea în watt-oră (Wh). Lipsa acestor informații poate duce la refuzul bateriei sau bateriilor.

Vă rugăm să aveți instrucțiunile de utilizare ale producătorului, care vă vor ajuta pe dumneavoastră și personalul aeroportului să blocați circuitele electrice ale vehiculului și să scoateți bateria, dacă este necesar”, sunt regulile agenției de turism privind bateriile.

Turista a primit regulile de la agenția de turism, chiar înainte de plecare

Agenția de turism susține că a trimis aceste reguli prin e-mail doamnei Hutchins de patru ori, pe măsură ce rezervarea a fost modificată. Mai mult decât atât, regulamentul a mai ajuns la femeie de încă două ori, odată cu documentele de călătorie.

Cu toate acestea, bateria scuterului electric al lui Carol nu avea eticheta necesară atunci când a ajuns la aeroport.

