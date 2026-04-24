Peste 37 de zile începe vacanța de vară

Anul școlar 2025-2026 are 36 de săptămâni de cursuri, organizate în 5 module. În data de 15 aprilie, copiii au intrat în ultimul modul, care se va încheia pe 19 iunie, când începe vacanța de vară. Practic, dacă ar fi să calculăm începând inclusiv cu ziua de azi, 24 aprilie, elevii mai au până la finalul anului școlar 37 de zile de școală.

Excepție fac elevii claselor terminale, care se pregătesc să susțină Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat și care vor încheia anul școlar mai devreme cu una, respectiv două săptămâni.

Așa arată calendarul anului școlar 2025-2026. Foto: edu.ro

Câte zile libere legale au mai rămas până la finalul anului școlar

În tot acest timp rămas, de 37 de zile de școală, elevii și profesorii vor avea încă două zile libere legale.

Concret, în luna mai, sărbătorim ziua de 1 Mai, Ziua Muncii, care pică într-o vineri. Ca în fiecare an, această zi este o zi liberă legală, de la stat, iar elevii se vor bucura de un weekend prelungit de trei zile. Copiii se vor întoarce la școală abia luni, pe 4 mai.

Următoarea zi liberă legală va fi de 1 Iunie, Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii. Acest liber legal pică într-o zi de luni, deci se repetă scenariul din luna mai: elevii se vor bucura de un al doilea weekend prelungit și se vor întoarce la școală abia marți.

În total, în acest an școlar, elevii și profesorii se bucură de 10 libere legale:

1 decembrie 2025;

25-26 decembrie 2025 – Crăciunul;

1-2 ianuarie 2026;

6-7 ianuarie – Boboteaza și Sf. Ioan Botezătorul;

13 aprilie – Paștele ortodox;

1 Mai – Ziua Muncii;

1 Iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii;

Cât despre zilele de vacanță din acest an școlar, elevii au în total 23 de zile.

Cât durează vacanța de vară

Vacanța de vară durează 79 de zile. Aceasta începe în data de 20 iunie și se încheie în data de 7 septembrie, când elevii se reîntorc în bănci.

Excepție fac elevii claselor terminale, pentru care vacanța va fi mai lungă. Concret, elevii claselor a XII-a și a XIII-a, care vor susține examenul de Bacalaureat, încep vacanața cu două săptămâni înainte, adică pe 5 iunie. Elevii de clasa a VIII-a, care se pregătesc pentru Evaluarea Națională, intră în vacanță pe 12 iunie.