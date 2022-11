Șerban spune că la baza împăcării stă respectul reciproc, care împreună cu echilibrul sunt cele două elemente care nu lipsesc nici măcar pentru o secundă din relația lor.

„Asta face parte din bagajul de skill-uri pe care trebuie să le aibă un bărbat într-o familie. Există și reciproca. Și ea știe să mă împace când mă supăr.

Nu este o chestie care vine doar din partea mea, nu vreau să dau apă la moară fenomenului feminist extrem. Eu respect femeia, cu toată dragostea. Dar și ea respectă bărbatul. Nu este normal să existe echilibru? Ăsta este secretul”, a dezvăluit vedeta, potrivit Wowbiz.

„Odată ce am crescut împreună, ne-am acceptat anumite chestii și le-am și șlefuit în timp ce creșteam. Toate lucrurile le tratăm cu calm, iar goangele mici sunt mici, mai bag eu cuțitul prin gard, mai fac câte o prostioară, dar nu e genul că m-am dus și am băut și m-am întors după câteva zile, cu toate că am libertatea să fac asta, dar nu o fac din respect pentru ea.

Asta e șmecheria ei, îmi dă impresia că am lanțul foarte lung, iar eu de rușine nu trag de lanț. Și eu a trebuit să renunț la lucruri, la fel și ea, dar nu le-am monitorizat niciodată și nici nu o s-o facem. E mai înțeleaptă decât mine.

Creează un climat de împăcare, nu de competiție. Eu sunt foarte competitiv, dar ea mi-a demonstrat că este mai înțeleaptă decât mine și am învățat de la ea să nu mai fiu așa de îndârjit. M-am schimbat foarte mult pe subiectul ăsta. Am învățat de la ea să las de la mine, să respir înainte să reacționez. Ne șlefuim unul pe celălalt”, a mai spus Șerban Copoț.

