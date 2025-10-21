Anunțul făcut de Simona Gherghe, după 24 de ani de carieră. Decizia luată împreună cu soțul ei: „Mai discutăm”

Cu peste două decenii de activitate în televiziune, Simona Gherghe s-a remarcat prin profesionalism, calm și capacitatea de a face față oricărei situații în direct. Chiar și după ore întregi petrecute pe platou, prezentatoarea reușește să rămână energică și în formă, iar secretul său stă în o rutină atent organizată și în echilibrul între viața profesională și cea personală.

Într-un interviu recent, Simona Gherghe a explicat cum reușește să-și păstreze calmul și sănătatea emoțională: se încarcă alături de câțiva apropiați și evită evenimentele mondene sau ieșirile inutile care i-ar putea consuma energia. „Iubesc televiziunea, fac asta de aproape 24 de ani. Dar, totuși, e un job (zâmbește), avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste. Încerc să mă ajut prin sport, e important să dorm bine noaptea, să îi știu bine pe toți ai mei, să găsesc timp pentru mici plăceri. Asta mă ajută. (…) Cred că ține de firea mea. Așa sunt și în viața mea de zi cu zi. Am puțini oameni alături, chiar de foarte mulți ani. Eu mă încarc printre cei dragi mie, nu mă simt confortabil în locuri mondene”, a mărturisit vedeta pentru viva.ro.

Motivul pentru care Simona Gherghe evită să-și expună copiii

Când vine vorba despre familie, Simona Gherghe și soțul ei au luat decizia de a-și proteja copiii de expunerea publică: nu îi afișează pe rețelele sociale și respectă dorința celor mici de a decide singuri când vor fi cunoscuți. „Când vine vorba de expunerea copiilor, aceasta este o decizie pe care am luat-o împreună cu Răzvan, soțul meu, și încă ne ținem de ea. Copiii nu au ce să caute pe social media. Când va fi dorința lor să apară, mai discutăm”, a mai declarat Simona Gherghe.

În plus, vedeta a explicat și de ce evită să participe la reality show-uri, preferând să își construiască o carieră solidă bazată pe profesionalism și discreție.

