Când a mers la Starea Civilă cu Răzvan Săndulescu, Simona Gherghe era însărcinată în ultimul trimestru. Pe 29 aprilie, prezentatoarea de la Antena 1 și soțul ei au împlinit 6 ani de căsnicie. Cu ocazia acestei zile speciale din viața lor, gazda show-ului matrimonial „Mireasa” a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a vorbit despre cununia civilă.

Simona Gherghe se gândea că ar putea să nască din clipă în clipă, astfel că nu au mai organizat nicio petrecere după ce au semnat actele de căsătorie. Astfel, după ce au devenit oficial soț și soție, prezentatoarea și partenerul ei au mers acasă, la fel ca și invitații.

Vedeta de la Antena 1 mărturisește că nu are decât câteva fotografii de la cununia civilă și, din păcate, niciun video cu momentul în care a spus DA.

„Acum 6 ani, mergeam mână-n mână la Starea Civilă. Noi trei, căci era și Ana cu noi. Da, eram «foarte» gravidă, atât de gravidă încât am stat cu frică să nu nasc pe-acolo. De la emoții, de la complicațiile pe care le-am avut în ultimele luni în sarcină cu ea. A fost motivul pentru care nici n-am avut o petrecere, după ce am spus marele DA și am devenit doamna Săndulescu. Practic, după momentul respectiv, ne-am suit amândoi în mașină și am venit acasă. Cred că am dormit, mai mult ca sigur.

„Nu-mi amintesc nimic, în afară de emoția puternică”

A, da! Îmi amintesc că totuși m-a trecut pragul în brațe, la intrarea în casă. Norocul lui Răzvan a fost că nu mă îngrășasem prea tare. Mă tot gândeam cum să spun DA-ul ăla să sune într-un fel anume. (cred că toți își construiesc în minte un scenariu despre cum să răspundă mai funny, da lumea oricum râde și aplaudă…). Nu-mi amintesc nimic, în afară de emoția puternică și acum, căutând în telefon, realizez că nu avem nicio filmare cu marea întrebare. Rămâne, însă, unul dintre cele mai frumoase momente cu noi doi. Peste trei săptămâni, avea să vină pe lume Ana…”, a scris Simona Gherghe, pe paginile sale de socializare.

În 2002, vedeta a fost logodită cu Octavian Tudorache, om de radio din Iași. Cei doi s-au despărțit după ce aceasta s-a mutat în București. Din mai 2017, este căsătorită cu consultantul politic Răzvan Săndulescu. Cei doi au împreună doi copii, o fetița, Ana Georgia, născut în mai 2017, și un băiat, Vlad Ioan, născut în mai 2019.

De la ce pornesc certurile între Simona Gherghe și soțul ei

Prezentatoarea de la Antena 1 a recunoscut că între ea și soțul ei mai există certuri, iar discuțiile pornesc de la copii. „Normal că există. Important e că ne așezăm la masă și discutăm cu argumente. Cele mai frecvente discuții sunt cele legate de copii, de abordarea educației lor”, a spus vedeta pentru Fanatik.

Căsnicia lor se bazează pe iubire, respect și prietenie, astfel că au reușit să rămână unul lângă altul mai bine de un deceniu.

