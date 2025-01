Tudor Chirilă, cunoscut publicului atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru cea de actor, face un pas important în industria cinematografică internațională. Admiratorii săi îl vor putea vedea într-o producție americană intitulată „April X”, un thriller SF regizat de Michel K. Parandi. Filmul, care urmează să fie lansat în curând, a fost realizat în întregime în România, având o distribuție ce include numeroși actori români de renume, potrivit tvmania.ro.

Potrivit descrierii de pe IMDB, acțiunea filmului are loc într-un viitor apropiat, într-un peisaj urban postsovietic. Povestea îi urmărește pe gemenii Bax (interpretat de Connor Storrie) și April (Lilly Krug). Când April dispare, Bax începe o căutare frenetică, explorând cele mai întunecate colțuri ale orașului. În această atmosferă tensionată, Tudor Chirilă joacă rolul lui Tetris, un personaj complex și probabil antagonistul principal al poveștii.

„Toate orele alea de filmare, toate nopțile albe în care tragem la o căruță despre care habar nu avem unde o să ajungă leagă bine maioneza asta sentimentală”

„Am avut un început de an haotic, dar frumos. Printre toate nebuniile (teatru, muzică, concerte) am terminat un film. Se numește April X. Un fel de post east-european communism SF, whatever this could mean. E ceva care mereu m-a fascinat când am lucrat la un film: se creează niște legături incredibil de puternice în echipă, între (toți) membrii ei. Ai senzația că oricare dintre ei e acolo în orice moment, gata să te ajute cu ceva. Toate orele alea de filmare, toate nopțile albe în care tragem la o căruță despre care habar nu avem unde o să ajungă leagă bine maioneza asta sentimentală. Apoi totul se termină și fiecare pleacă pe drumul lui. E ca visul unei nopți de vară. Aseară a fost ultima zi de filmare, a wrap for me, m-am simțit bine și aș vrea să mulțumesc întregii echipe pentru grijă, respect, umor, din astea gen viață. Sper că am dat și eu câte ceva la schimb, după posibilități”, a spus Tudor Chirilă despre proiect.

Din distribuție fac parte și alte nume sonore din cinematografia românească: Șerban Pavlu, Iulian Postelnicu, Andreea Vasile, Daniela Nane și Marius Chivu, cunoscut pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți”. În plus, Lavinia Postolache, câștigătoarea titlului „Miss World România” în 2010, are un rol important în producție și contribuie la realizarea filmului ca producător executiv.

„April X” s-a filmat în mai multe locuri din București

Filmările pentru „April X” au avut loc anul trecut, în diverse locații din București, inclusiv în Centrul Vechi și într-un club din Capitală. Din postările distribuite de echipă pe rețelele sociale se pare că orașul a jucat un rol esențial în redarea atmosferei distopice a poveștii.

Pentru Tudor Chirilă, acest proiect reprezintă o nouă realizare pe scena internațională, după ce a avut mai multe apariții în producții străine de-a lungul timpului. „April X” promite să fie un thriller captivant, plin de suspans și momente dramatice, ce va aduce în prim-plan talentul românesc pe o scenă globală.

Fanii actorului și iubitorii de science-fiction așteaptă cu nerăbdare lansarea oficială a filmului, care va aduce un plus de vizibilitate pentru România în industria cinematografică internațională.

