„Cine crede că am pus capăt relației mele cu scena sau cu televiziunea se înșală. Nici pe departe! Doar că la vârsta mea aștept un nou moment favorabil, un nou scenariu, o scânteie, o propunere. Îmi permit să aștept și fiindcă am ajuns în acel moment când parcă și alegerile sunt mai așezate.

Nu sunt pregătit să închei acest capitol! Nici pomeneală! Personajul meu, Garcea, ca și , vor continua să trăiască. Fiindcă ei fac parte din viața mea!”, a declarat Mugur Mihăescu pentru impact.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Totodată, el a mai dezvăluit și care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit de ziua lui de naștere. Nu este vorba despre unul material. Fiica lui s-a întors din Marea Britanie câteva zile, pentru el.

„Cel mai frumos cadou e legat de întoarcerea fiicei mele. Bine, nu va fi decât pentru câteva zile, dar pentru mine e o mare bucurie. Mă simt cu adevărat împlinit atunci când în jurul meu se strânge întreaga familie. Și asta nu se întâmplă foarte des! Am ajuns în perioada în care apreciez foarte mult liniștea și echilibrul. Iar familia și prietenii apropiați sunt cei care-ți pot aduce așa ceva în viață!”, a mai spus actorul.

Mugur Mihăescu a vorbit și despre averea lui, cea care nu se măsoară în bani, în sumele din conturi. „Am puterea să afirm că sunt bogat. În primul rând, fiindcă am o familie frumoasă, împlinită. Apoi fiindcă am mulți, cred eu, prieteni foarte buni. Radu Pietreanu, spre exemplu, nu are cum să plece din viața mea. Am crescut împreună, iar ceea ce am trăit nu poate fi răpit de nimeni altcineva. Fiindcă asta ne leagă, o viață! Iar chestia asta e valabilă și pentru ceilalți colaboratori cu care ne-am întâlnit în atâția ani.

Și da, am și o situație materială care azi îmi permite să privesc liniștit prezentul. Poate chiar și viitorul. Nu veți scoate de la mine însă nicio cifră. Dacă vreți, calculați impozitele plătite statului și veți avea o idee. Pentru unii e suficient să aibă 2.000 de lei ca să poată trăi fericiți. Alții nu pot fără 100 de milioane de euro. În ceea ce mă privește sunt lucruri personale, pe care le păstrez doar pentru mine!”, a încheiat actorul.

GSP.RO „Bea vodkă zilnic și umblă cu escorte!” Dezvăluirea uluitoare făcută de Laurențiu Reghecampf. Ce le-ar fi spus Anamaria Prodan jurnaliștilor

Playtech.ro ULTIMĂ ORĂ! Elena Udrea, în lacrimi. Vestea cruntă primită în urmă cu scurt timp

Observatornews.ro Satul din România în care trăiesc doar 5 oameni. 48 de case sunt goale, iar primăria vrea să atragă tinerii aici

HOROSCOP Horoscop 3 iunie 2022. Taurii au parte de o zi cu de toate, de la nervi la conflicte aprinse și nemulțumiri accentuate

Știrileprotv.ro „Popeye”, rusul care și-a injectat ulei în bicepși, și-a făcut operații estetice. Vrea să arate „ca un extraterestru”. FOTO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea e s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani