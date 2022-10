O petrecere spectaculoasă a avut loc recent la Templul din Luxor, situat pe malul Nilului, cu ocazia aniversării a 50 de ani de existență a unuia dintre cele mai scumpe branduri de lux din lume. La eveniment au fost prezenţi 400 de invitaţi din 50 de ţări, transmite publicația italiană lanazione.it, conform a1.ro.

A avut loc chiar și o prezentare de modă în locația emblematică, ce a fost împodobită cu buchete de trandafiri şi candelabre de cristal aduse chiar de la Florenţa.

Fiica lui Ion Țiriac și-a făcut apariția la eveniment într-o rochie albă, foarte sexy. În picioare a ales sandale deschise la culoare, iar părul l-a avut pe spate. Apariția sa a fost apreciată de fanii ei de pe Instagram, acolo are peste 26.000 de urmăritori.

Locuiește în America, iar uneori ajunge și în România

Tânăra vine și în România cât de des poate. În 2018, aceasta a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Țiriac din București. Tatăl declara că e mândru de ea. „Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, l-a învăţat de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.

Ioana Natalia și fratele ei Karim sunt rodul iubirii dintre Ion Țiriac și jurnalista egipteană Sophie Ayad.

