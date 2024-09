Invitat la prima emisiune a noului sezon de toamnă, Ion Țiriac a dovedit că rămâne un personaj cu povești interesante și reacții care fac deliciul publicului.

Întrebat, subit și direct, dacă este zgârcit, miliardarul român nu s-a mai eschivat și a ținut să lămurească acest aspect din viața sa, destul de dezbătut în ultimele decenii, în toate mediile din România.

„Aș vrea să vă întreb ceva, cu rugămintea de a nu vă supăra. Circulă impresia despre dumneavoastră, în ciuda acestor investiții mai mult decât generoase, că sunteți un om zgârcit. Cum vă împăcați cu ideea asta?”, a fost întrebarea formulată de Ovidiu Ioanițoaia și care a stârnit o reacție sinceră din partea lui miliardarului român, notează gsp.ro.

„Aaaaa! Eu sunt foarte zgârcit. Dar sigur că da, așa este”

Se bucură că a rămas cu picioarele pe pământ. „Știu ce e banul și cum îl câștigi”

Răspunsul invitatului a venit însă și cu o explicație argumentată de evenimentele din copilăria sa. Ion Țiriac a povestit de ce și cum a învățat să prețuiască banii pe care îi are.

„Eu am muncit într-o fabrică la 16 ani și aveam 375 de lei pe lună. Deci știu ce înseamnă să câștigi o bucată de pâine. Eu când am împlinit 15 ani aveam 30 de bani în buzunar. Și m-am dus și am cumpărat 2 felii de franzelă. Deci eu știu ce e banul și cum îl câștigi. De asta sunt zgârcit!”.

Recomandări Mulți candidați, o singură necunoscută: Cine intră în turul 2 cu Marcel Ciolacu? Variantele care îl pun în dificultate pe liderul PSD

Miliardarul se bucură că, în ciuda succesului și a averii considerabile de care dispune „am rămas, slavă Domnului, cu picioarele pe pământ”.

„Fac ce pot să fac ca un om care a avut puțin mai mult noroc, iar alții care vorbesc de zgârcenie să-mi spună ce au făcut în viața lor. Sau cât costă kilul de pâine. Și dacă l-au câștigat ei sau l-au furat”, a fost reacția lui Țiriac care a încheiat subiectul deschis de Ovidiu Ioanițoaia.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News