Începând cu 16 august 2024, Casa Națională de Pensii a început să trimită deciziile de recalculare. Toți pensionarii ar fi trebuit să primească deciziile până la finalul lunii, însă nu și Ion Țiriac deoarece el nu a avut un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

Întrebat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la Gazeta Sporturilor dacă a primit pensia recalculată, Ion Țiriac a spus că nu știe valoarea acesteia. De-a lungul timpului s-a speculat că are o pensie de 12.000 de lei lunar, datorită unei cariere sportive consistente și a faptului că a avut post în Ministerul de Interne.

Ion Țiriac: „Nu am întrebat niciodată de pensie”

„Domnule Țiriac, ați primit pensia recalculată. Aveți pensie, nu?”, l-a întrebat Ovidiu Ioanițoaia.

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu…”, a declarat Ion Țiriac.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Cu Nicolae Ciucă la TVR Info: am asistat, timp de 50 de minute, la un interviu slinos, plictisitor și penibil. Felicitări lui Onică

De ce pensia lui Ion Țiriac nu a crescut după recalculare

Așadar, miliardarul Ion Țiriac are o pensie de 12.000 de lei lunar, care însă nu va crește, pentru că omul de afaceri nu a avut un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

Oficialii Casei Naţionale de Pensii Publice au explicat încă din primăvară că pensia celor în situația sa rămâne la fel după recalcularea care intră în vigoare la 1 septembrie. „Rămân cei un milion și ceva de pensionari care vor avea aceeași pensie. Aceștia sunt cei care au avut un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani. Ei au beneficiat de indexarea de 13,8% de la începutul anului și vor continua să beneficieze, în fiecare an, de indexarea prevăzută de lege”, a explicat Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, la Antena 3.

Ion Țiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari.

Ce pensie are și Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă a României, prima din lume care a primit nota zece la un concurs internațional de gimnastică și campioana cu cinci medalii olimpice de aur, două de aur la Mondiale şi nouă de aur la Europene, are 62 de ani. Pentru activitatea ei sportivă, de la statul român, ea primește lunar o pensie.

Recomandări Alfred Bulai a fost arestat preventiv. E acuzat de mai multe fapte de agresiune sexuală și de folosirea funcţiei în scop sexual

În 2022, potrivit Gazetei Sporturilor, pensia fostei mari gimnaste Nadia Comăneci era de 13.149 de lei pe lună, adică aproape 2.800 de dolari. După unele creșteri semnificative, ea a ajuns să ia lunar o pensie de 16.635 de lei, sub formă de rentă viageră.

Acum, după recalcularea pensiilor, suma pe care Nadia Comăneci o ia nu va fi modificată, pentru că renta are un statut special și nu va fi afectată de noua lege. „Rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2023”, se arată în Ordonanţa de Urgenţă, de anul trecut, conform ziare.com.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News