Ajuns la vârsta de 85 de ani, Ion Țiriac a fost căsătorit o singură dată. Erika Braedt i-a fost soție, cu aceasta miliardarul a avut un mariaj de doi ani, din 1963 şi 1965. Despre ea Ion Țiriac a fost întrebat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gazeta Sporturilor.

Ion Țiriac: „Eu m-am însurat la 20 de ani și am divorțat la 22 de ani, am învățat lecția”

„Dumneavoastră n-ați vorbit niciodată în public despre soțiile pe care le-ați avut. Câte ați avut, domnule Țiriac?”, l-a întrebat Ovidiu Ioanițoaia pe Ion Țiriac. El a răspuns fără ezitare: „Eu m-am însurat la 20 de ani și am divorțat la 22 de ani, am învățat lecția și am terminat. Atâta tot. O singură dată.

Da, Erika Braedt. Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania”, a spus el despre cea care i-a fost soție și care acum îi e prietenă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Via Transilvanica, descrisă de călătorii care au străbătut integral traseul de 1.400 de kilometri: „Vei afla poate că ești mai puternic decât credeai”

Pe durata facultăţii, în 1962, Ion Țiriac avea să facă o mare pasiune pentru Erika, una dintre colegele sale, sportivă şi ea, handbalistă la Ştiința. Până la nuntă n-a trecut mult. Ion Ţiriac s-a căsătorit în 1963 cu pivotul Ştiintei Bucureşti, Erika Braedt. Practicant, în paralel, şi al hocheiului pe gheaţă, Ţiriac a luat-o de nevastă pe Erika între două turnee de tenis şi înaintea participării la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Innsbruck.

„Eram handbalistă la Ştiinta, unde m-am transferat de la Confecţia Bucureşti. Aveam 19 ani, iar Ţiri – 24”, rememora Erika momentul în care a acceptat să devină soţia unui viitor mare sportiv.

De ce au divorțat Ion Țiriac și Erika Braedt

Ruptura dintre Ion Țiriac și singura lui soție s-a produs pentru că aceasta era bănuită că ar avea o relaţie cu scrimerul Ionel Drâmbă. Ţiriac era mai mult pe la turnee. Avea un statut social care îi permitea aproape orice exces. Orgolios şi lovit în mândria lui de mascul, Ţiriac a găsit momentul ideal de a provoca despărţirea, spun apropiaţi ai celor doi. Au fost voci care au pus divorţul şi pe seama unei relaţii pe care Erika ar fi avut-o cu Sergiu Nicolaescu, însă fostul mare regizor a negat.

Recomandări Industria auto, noua fabrică de șomeri a Europei. „Mai mulți producători se luptă pentru o plăcintă mai mică”

Într-un interviu, Erika, singura soție cu acte în regulă a lui Ion Țiriac, explica care a fost motivul sepărarii dintre ea și legendarul sportiv. „Pur şi simplu, relaţia noastră s-a stins de la sine. Ne-am îndepărtat treptat, sentimentele noastre s-au atenuat. El era un tenismen cunoscut şi valoros, care călătorea mult pentru a participa la turnee, iar eu eram doar o profesoară.

Ne vedeam puţin, iar când se putea mai ieşeam cu prietenii noştri la un restaurant, unde ascultam muzică sau dansam. Noi ne-am luat de foarte tineri, eu aveam 19-20 de ani, când am venit în Bucureşti şi m-am măritat cu Țiri. El era cu patru ani mai în vârstă, aşa că nu ne formasem ca oameni, eram încă fragezi”, spunea Erika.

Întrebată ce crede despre faptul că Ion Țiriac nu s-a mai recăsătorit, ea a afirmat: „Nu cred că divorţul nostru are vreo legătură cu faptul că nu s-a mai însurat. El are în acte trei copii frumoşi, pe care îi iubeşte mult şi de care are foarte mare grijă. Asta e tot ce contează. Din punctul meu de vedere el e un om realizat şi ca părinte. Noi chiar ne-am separat frumos, civilizat, ca doi oameni care au înţeles că drumurile lor se despart.

Ținem legătura, vorbim la telefon… Vrei părerea mea despre el? Este un om extraordinar. E o persoană care a făcut foarte multe lucruri bune pentru România şi, chiar dacă uneori a avut şi el de câştigat din asta, trebuie apreciat la întreaga sa valoare”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News