Timișoara Fashion Week a avut loc pe 10 septembrie la Iulius Town Mall din Timișoara. Evenimentul a adunat sute de spectatori și nume sonore din showbiz, printre care și Lidia Buble, care a venit însoțită de iubitul ei, omul de afaceri Horațiu Nicolau.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau și-au asortat ținutele

Conform Click, apariția Lidiei Buble a fost cea mai așteptată, ea fiind invitata specială a evenimentului. Artista a sosit la brațul partenerului ei, omul de afaceri Horațiu Nicolau, într-o mașină de lux pusă la dispoziție de unul din sponsorii evenimentului.

Ținutele lor au fost de-a dreptul elegante. Ea a optat pentru o rochie cu umerii goi, accesorizată cu mănuși fine din dantelă. Horațiu Nicolau a optat pentru un costum retro, cu pantaloni largi, la care a asortat o cămașă albă.

Cei doi au ocupat locuri în zona VIP, de unde au urmărit colecțiile până la final, apoi artista a fost asaltată de fanii care au dorit poze cu ea. Cei doi s-au bucurat și de întâlnirea cu Cătălin Botezatu, care și-a prezentat o colecție de modă în cadrul evenimentului.

Apariția elegantă a Lidiei Buble alături de Horațiu Nicolau. Iubitul cântăreței a atras atenția cu costumul retro, asortat cu cămașă albă
Lidia Buble și Horațiu Nicolau la Timișoara Fashion Week. Foto: Click
Apariția cuplului e una rară, cei doi nu se afișează în public, foarte rar apar împreună la evenimente private.

Gestul făcut de Horațiu Nicolau pentru Lidia Buble

Lidia Buble trăiește o perioadă deosebită în viața personală și profesională. Artista, în vârstă de 32 de ani, formează de trei ani un cuplu cu omul de afaceri Horațiu Nicolau, iar diferența de vârstă dintre ei – de 32 de ani – nu a fost niciodată un obstacol în relație.

Într-un interviu recent, Lidia a vorbit deschis despre iubirea matură care i-a adus echilibru, inspirație și o încredere pe care nu o mai experimentase până acum.

„Piesa „Un bărbat mai bun’ a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: Un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el”, a povestit artista pentru Cancan.

Pe plan profesional, Lidia Buble a avut parte de momente spectaculoase, lansând recent un nou album într-un concert fabulos. Printre piesele incluse se regăsesc și câteva dedicate partenerului ei, Horațiu Nicolau, care a fost prezent la eveniment și a urmărit-o emoționat.

„Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg proces al concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi”, a mai spus Lidia Buble.

