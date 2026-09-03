Astfel că fanii vedetei au șansa să o vadă și în altă ipostază decât cele din cadrul spectacolelor sale. În promoul prezentat de PRO TV, se vede cum Ioana reușește să întoarcă două scaune, semn că i-a cucerit pe jurați. Rămâne de văzut cum va fi prestația ei pe parcursul emisiunii.

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Sezonul 14 Vocea României 2026 revine la PRO TV din septembrie. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose & Horia Brenciu sunt pregătiți să întoarcă scaunele pentru cele mai spectaculoase voci, iar noul sezon vine și cu surprize importante. Atât antrenorii, cât și Pavel Bartoș vor avea la dispoziție noi avantaje și „ași”.

Reguli noi la Vocea României 2026

De anul acesta, regulile Vocea României se schimbă, iar antrenorii vor avea parte de noi provocări. În acest sezon, Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea la dispoziție, pe lângă deja cunoscutele butoane Mute și Block, un nou avantaj care poate răsturna deciziile luate în audițiile pe nevăzute: Butonul a doua șansă!

Dacă antrenorii consideră că au lăsat să le scape o voce pe care și-ar fi dorit-o în echipă, pot folosi Butonul a doua șansă, care le oferă posibilitatea de a reveni asupra deciziei inițiale, chiar și după încheierea prestației, schimbând, astfel, complet parcursul concurentului în competiție.

De asemenea, o singură dată pe parcursul audițiilor pe nevăzute Pavel Bartoș poate oferi unui concurent, care nu a reușit să întoarcă niciun scaun, șansa de a reveni la Vocea României, în același sezon.

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